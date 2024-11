دبلوماسي سابق: الجزائر رفضت عرضا من ديغول وفرانكو لامتلاك الصحراء الغربية.. والمغرب “يستدعي خطاب الحرب”

الجزائر ـ”القدس العربي”:

في سياق تصريحات اتهامية أطلقها العاهل المغربي محمد السادس ثم وزير خارجيته ناصر بوريطة حول أطماع جزائرية في الصحراء الغربية، ردّ الوزير والدبلوماسي الجزائري عبد العزيز رحابي أحد أبرز المتحكمين في هذا الملف، مؤكدا أن بلاده “لو كانت لها أطماع للنفاذ نحو الأطلسي لقبلت عرض ديغول وفرانكو”.

رحابي، وهو وزير وناطق سابق باسم الحكومة الجزائرية، وسفير سابق في إسبانيا والمكسيك وسياسي ناشط بكتاباته وآرائه، اعتبر “أن تصريحات بوريطة التي تحدثت عن بوادر تصعيد ورغبة في الانتقال من الصراع إلى المواجهة، ليست مجرد رأي شخصي، بل تعكس توجيهات سياسية رسمية تهدف إلى تأجيج التوترات في المنطقة”.

Tensions et menaces à nos frontières et hostilité croissante contre armement de l’Algérie :

– Qui doit définir notre point d’équilibre ?

– Algérie présentée comme anti-occidentale , par qui et pourquoi ?#Algerie #Maroc #SaharaOccidental #France #USA https://t.co/OYNEbf8PkY

— Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) November 13, 2024