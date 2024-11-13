دبلوماسي سابق: الجزائر رفضت عرضا من ديغول وفرانكو لامتلاك الصحراء الغربية.. والمغرب “يستدعي خطاب الحرب”

الجزائر ـ”القدس العربي”:
في سياق تصريحات اتهامية أطلقها العاهل المغربي محمد السادس ثم وزير خارجيته ناصر بوريطة حول أطماع جزائرية في الصحراء الغربية، ردّ الوزير والدبلوماسي الجزائري عبد العزيز رحابي أحد أبرز المتحكمين في هذا الملف، مؤكدا أن بلاده “لو كانت لها أطماع للنفاذ نحو الأطلسي لقبلت عرض ديغول وفرانكو”.
رحابي، وهو وزير وناطق سابق باسم الحكومة الجزائرية، وسفير سابق في إسبانيا والمكسيك وسياسي ناشط بكتاباته وآرائه، اعتبر “أن تصريحات بوريطة التي تحدثت عن بوادر تصعيد ورغبة في الانتقال من الصراع إلى المواجهة، ليست مجرد رأي شخصي، بل تعكس توجيهات سياسية رسمية تهدف إلى تأجيج التوترات في المنطقة”.
Tensions et menaces à nos frontières et hostilité croissante contre armement de l’Algérie :
– Qui doit définir notre point d’équilibre ?
– Algérie présentée comme anti-occidentale , par qui et pourquoi ?#Algerie #Maroc #SaharaOccidental #France #USA https://t.co/OYNEbf8PkY
— Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) November 13, 2024
وأوضح في مقال نشره في جريدة “الخبر” الجزائرية بالعربية و”الوطن” الجزائرية بالفرنسية، أن “هذه التصريحات، التي أطلقها بوريطة أمام البرلمان المغربي، تشير إلى محاولة منظمة لتوجيه الخطاب ضد الجزائر، وإثارة أجواء تصعيدية، تعود إلى زمن الاستعمار حينما طالبت بعض الأطراف في المغرب بممرّ على المحيط الأطلسي، وهي فكرة قديمة سعت أطراف أخرى إلى إعادة طرحها في أوقات مختلفة، بطرح خيار تقاسم الصحراء الغربية مع الجزائر”.
وأضاف الدبلوماسي السابق أن “الصحراء الغربية كانت في الواقع محطّ اهتمام دول كبرى، إذ عُرضت عدة مرات على الجزائر اقتراحات من فرنسا في عهد الرئيس شارل ديغول، ومن إسبانيا في عهد الديكتاتور فرانكو للتنازل لها على الصحراء الغربية، وحتى من الولايات المتحدة التي اقترحت، حسبه، على الجزائر تقاسمها مع حليفها المغربي”. وأكد “أن الجزائر رفضت هذه المقترحات كلها لأنها كانت تفتقر إلى الشرعية، حيث إن هذه الأرض ليست ملكًا لأية من تلك الدول لتقوم بمنحها”.
أضاف المتحدث السابق باسم الحكومة الجزائرية أنه حتى الولايات المتحدة اقترحت على الجزائر تقاسمه الصحراء الغربية مع حليفها المغربي
وأدرج رحابي تصريحات المسؤولين المغاربة في إطار “عقدة جغرافية تاريخية”، إذ يشعر المغرب، حسبه، “بحساسية تجاه الوزن الجغرافي للجزائر”، ويتبنى خطابًا “حربيًا” تعزّز مع التصريحات الدولية الداعمة له مثل ما صرّح به الرئيس الفرنسي ماكرون حول قضية الصحراء الغربية وعودة الرئيس الأمريكي السابق ترامب. في “مقابل هذا الاستقواء، قال إن الجزائر تتمسك بعقيدتها السيادية القائمة على عدم الانضمام إلى تحالفات عسكرية لحماية سيادتها وقراراتها المستقلة، حتى لو كان ذلك يعني الاعتماد على قدراتها الذاتية”.
أما بشأن التسلح، فقد أوضح رحابي أن الجزائر تواصل بناء قوتها الدفاعية بشكل متزن يتناسب مع شساعة أراضيها الممتدة لأكثر من 6400 كيلومتر، ومع الأخطار المحدقة بحدودها المتعددة، في ظل وجود أكثر من عشرين دولة تشارك في عمليات عسكرية على حدودها مع ليبيا ومنطقة الساحل والمغرب. وأشار إلى أن الجزائر تتبع نهجًا مستقلًا، مختلفًا عن نهج المغرب الذي يعتمد على تحالفات عسكرية ودعم من قوى خارجية كدول الخليج وإسرائيل، فضلًا عن تحالفه مع الولايات المتحدة كحليف رئيسي للناتو في البحر الأبيض المتوسط.
وتطرق السفير السابق إلى إرث الجزائر التاريخي الذي يمتد إلى أكثر من ألفي عام مع دولة نوميديا القديمة، موضحًا أن الحدود الجزائرية الحالية ليست مجرد تقسيمات استعمارية كما يُشاع أحيانًا، بل إنها تعود إلى إرث حضاري وتاريخي قديم مرتبط بالكيان السياسي لنوميديا. وأضاف أن التمسك بهذا الإرث هو جزء لا يتجزأ من العقيدة الجزائرية التي تركز على استقلالية القرار والسيادة الإقليمية، حيث استطاع الأجداد حماية هذه الأرض في مواجهة قوى إمبراطورية في زمن ماسينيسا، ويُعتبر ذلك نهجًا مستمرًا في العقيدة السياسية والعسكرية للجزائر اليوم.
واختتم رحابي بالقول إن الجزائر تتخذ نهجًا متوازنًا ومعتدلًا في بناء قوتها الدفاعية، مع حرصها الشديد على حماية حدودها، ومنع تحوّل المنطقة إلى ساحة مواجهة بين القوى الأجنبية، وهو الأمر الذي يُشكل تحديًا رئيسيًا للجزائر التي تسعى للحفاظ على استقلاليتها، وتحقيق إجماع وطني حول قضايا الدفاع والسيادة الوطنية، مؤكدًا أن الجزائر ستظل متمسكة باستراتيجيتها السيادية في مواجهة أي تهديدات خارجية أو محاولات لإقحامها في صراعات إقليمية لا تخدم استقرارها.
وكان بوريطة في تصريحه مساء الجمعة خلال تقديم مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الخارجية امام البرلمان المغربي، قد تحدث بلهجة غير مسبوقة، معتبرا أن “هناك مؤشرات تدل على رغبة الجزائر في إشعال حرب بالمنطقة والدخول في مواجهة عسكرية مع المغرب”. وأوضح الوزير في كلمته أن “المغرب لاحظ تسجيل إشارات خطيرة من طرف الجزائر بمحاولة الانتقال من دبلوماسية وسياسية التصعيد الى المواجهة العسكرية”. وقال إن “إقدام الجزائر على الحرب قد يكون نتيجة النجاحات التي يحققها المغرب في ملف الصحراء الغربية بحصوله على اعترافات دول ومنها فرنسا التي أكدت سيادة المغرب على هذه الأراضي”. وجاء حديث بوريطة، بعد يومين فقط من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة “المسيرة الخضراء” الذي ذكر فيه يشكل ضمني أن الجزائر تريد منفذا نحو الأطلسي، من خلال دعمها لاستقلال الصحراء الغربية.
كان بوريطة صرح أمام البرلمان المغربي بلهجة غير مسبوقة، أن “هناك مؤشرات تدل على رغبة الجزائر في إشعال حرب بالمنطقة والدخول في مواجهة عسكرية مع المغرب”
وعاد مصلح الحرب إلى الظهور في تحليلات وسائل إعلام أجنبية بسبب سوء العلاقة بين البلدين. وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن ذكر في نهاية سنة 2022 خلال مقابلة مع صحيفة” لوفيغارو” الفرنسية، أن قرار قطع العلاقات مع الجارة المغرب كان “بديلاً لنشوب حرب بين الدولتين”، مبرزا أن “الوساطة غير ممكنة بيننا”. ونفى تبون أن يكون الشعب المغربي هو المستهدف بذلك، قائلا “النظام المغربي هو من سبب المشاكل وليس الشعب فهناك 80 ألف مغربي يعيشون في الجزائر بكرامة”.
نحن في الجزائر بدون حرب نعيش الويلات فمابالكم إن اشتعلت الحرب لا قدر الله
المغرب يتكلم من موقع قوة ونحن نتكلم من موقع ضعف حقيقة مرة
البعض يقول المتغطي بالغرب عريان.لننظر من كان يسلح البوليساريو لأكثر من 50 سنة،هل هو الغرب او الجزائر.كفى من تغليط الناس فالكل يعرف ان الشر كله من الشرق وليس الغرب.
يعني ان الجزائر كانت تعلم ان هناك شعب صحراوي مستعمر من إسبانيا ورفضت عرض ديغول وتركت الشعب الصحراوي تحت الاحتلال الإسباني.وعندما استرجع المغرب صحراءه ظهرت الجزائر لتدافع عن هاذا الشعب وتطلب بتقرير مصيره. لماذا لم تطلب الجزائر تقرير مصير هاذا الشعب عندما كان تحت الاحتلال الإسباني لأنه بكل بساطة لم يكن هناك شعب صحراوي وقد ظهر هاذا الشعب فقط عندما استرجع المغرب لصحراءه .ارحموا عقول البشر
رد منطقي جدا وفي محله أخي نبيل ، بارك الله فيك.
دولة نوميديا القديمة هو شعب القبائل الذي يطالب بالاستقلال عن دولة الجزائر حديثة العهد.. ثم إن حديث السفير السابق عن عرض ديغول وفرانكو لتبسط الجزائر سبطرتها على إقليم الصحراء لا يستقيم.. لأن ديغول لا علاقة له بالموضوع أساسا، فالإقليم كان تحت الاختلال الإسباني وليس الفرنسي والعلاقة بين البلدين آنذاك كانت متوترة أيام الدكتاتور فرانكو.. بمعنى آخر لم يكن بين البلدين أي تنسيق ليتفقا فيما بينهما على تسليم الإقليم للجزائر، بمعنى آخر كلام السفير الجزائري السابق أي كلام على حد قول إخواننا المصريين.
إلى المسمى “كلام” … لعلمكم دولة نوميديا عاصمتها سيرتا في بالشرق الجزائري (قسنطينة حاليا)، أمّا قولكم بأنّ دولة نوميديا هي القبائل حاليا علما بأنّ القبائل هم أحد مكونات العرق الأمازيغي بالجزائر مثلهم مثل الشاوية وبني ميزاب والقبائل الكبرى والقبائل الصغرى، وبني سنوس، والطوارق ….، وكلهمم في الأخير أمازيغ انصهروا طواعية في الحضارة الإسلامية بعد الفتوحات، فمنهم من حافظ على لهجته الأصلية ومنهم من اختار العربية؛ ولذلك قال الأمام ابن باديس عن ذلك نحن أمازيغ عرّبنا الإسلام؛ وعليه فإنّ قولكم أن “دولة نوميديا هو شعب القبائل” فهو كذلك من قبيل أي كلام مرفوع إلى “أس مليون” وادعاء منكم باطلٌ تاريخيا وسوسيولوجيا؛ أمّا قولكم أن شعب القبائل يطالب الآن بالاستقلال فكذلك مردود عليه ومحض كذب فعمّن يستقل “فرحات مهني” الذي لا يؤيده أحد ولعلمك أيضا ما دام قد تطرقت لدولة نوميديا فاعلم أنها تأسست سنة 202 قبل الميلاد، هي مملكة أمازيغية قديمة شملت أجزاء الجزائر الحالية وتونس وليبيا، و”جزءٍ كبير في أقصى شرق المغرب حتى وادي ملوية” فهل يحق للجزائر الآن المطالبة بهذا الجزء باعتباره يدخل ضمن “حدودها الحقة” كما ورد في دستور المغرب؟.
الحدود الحقة هي الحدود ما قبل دخول الاستعمار وليس الحدود المسطرة بالمسطرة من طرف سايكس بيكو وهي عبارة عن خطوط مستقيمة.
أشياء كثيرة يتهمون بها الحزائر هي محض كذب واختراع اوهام لذلك تراهم لا يقدمون اي دليل ولا يستندونزالى أي نرجع موثوق هدفهم من ذلك شيطنة الدولة الوحيدة فيشنال إفريقيا التي لا تزال تحافظ على استقلال قرارها..
خقدهم الاعمى ظهر عشرات المرات ولا حاجة الرد على مجانين
يا اخي استقلال في القرار ليس في خرجات اعلامية هنا و هناك و لا بعروض عسكرية باسلحة ليست باسلحتك. اتعني كيف ان تكون مستقلا في قرارك هو ان تنتج سلاحك و دواءك و غذاءك ووو غير ذلك فمجرد كلام لا يقدم و لا يؤخر
لكي نتفهم هذا الكلام..يجب أن نضع التاريخ وعقولنا جانبا..ونصدق أن ديغول الذي لم يكن يسيطر على الصحراء المغربية..عرضها على النظام الجزائري بعد الاستفتاء الذي شكل دولة الجزائر.. وأن الديكتاتور فرنكو حليف هتلر وموسليني..الذي قتل ربع الشعب الإسباني في الحرب الأهلية من أجل القضاء على الشيوعية..عرض أرضا كان يسميها الصحراء الإسبانية..على نظام موالي للمعسكر الشرقي الشيوعي..؛ وبعد هذا علينا أن نصدق أن المغرب الذي سجل القضية في الأمم المتحدة قبل وجود الجزائر لم يطالب بالصحراء أي هكذا لله فقط…ولكنه طالب بشنقيط التي تفصله عنها تلك الصحراء…!!!! ولكي نستكمل مسلسل التصديق..علينا أن نعترف بأن الصحراء التي لم تكن دولة منذ وجود سيدنا آدم عليه السلام..بقيت بدون تبعية لدولة أو سلطة منذ بداية الخلق…ولكي نستكمل الصورة علينا أن نعترف ضدا على تاريخ العرب والعجم بأنه كانت هناك دولة إسمها مراكش وأخرى إسمها فاس…ونمحي من اذهاننا من بنى كلا المدينتين وجعلهما بالتناوب عاصمة له.. ويحكم من وسط إفريقيا إلى تخوم أوروبا…وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين والعلويين…ومعارك الزلاقة والارك ووادي المخازن ووادي اللبن وانوال وبوغافر وايفني والساقية..
بوركت ياأخي عبد الرحيم. وفيت وكفيت. هناك من له مصادر تاريخية خاصة به ولا يعرفها غيره ويصر على ان الحقيقة لاتخرج الا من لسانه. تحياتي
إن الجزائر تتمسك بعقيدتها السيادية القائمة على عدم الانضمام إلى تحالفات عسكرية لحماية سيادتها وقراراتها المستقلة، حتى لو كان ذلك يعني الاعتماد على قدراتها الذاتية”.
قطعت جهيزة قول كل خطيب
إلى المسمى عبد الرحيم المغربي: كعادة بعض المغاربة، يحاول السيد “عبد الرحيم المغربي” تأميم كل التاريخ والإرث المشترك لكل منطقة المغرب العربي ليجعله تاريخا خاصا بالدولة المغربية، وهكذا تصبح الدولة المرابطية، والدولة الموحدية و,,, و,,, و,,, إرثا خاصا بالمغرب، ويصبح رموز هذه الدول ومؤسسوها الأوائل رعايا مغاربة للدولة المغربية الحديثة، ويصبح حتى طارق بن زياد -مثلاً -مغربيا رغما عن أنفه، في حين أنّ المؤرخين اختلفوا أشد الاختلاف في نسبه ولم يكن هناك أدنى إجماع بينهم فيما يخص ذلك؛ مثل هذا المنطق ومثل هذا الطريقة في التفكير لا أساس علمي لها، بل تدل على تعصّب .
إلى المسمى..محمد الجزائري..
أنا تكلمت عن دول وملوك وخلفاء كانت عاصمتهم مراكش وفاس..وحكموا من وسط إفريقيا إلى تخوم أوروبا..فهل هناك مراكش أو فاس أخرى موجودة في بلد آخر..
متى اصبح الادارسة والمرابطين والموحدين وو.. ارثا مشتركا 😳 هو تاريخ مغربي خالص صنعه مغاربة ولم يصنعه غيرهم
تصريحات الوزير السابق السيد رحابي الواردة في هذا المقال كما في المقال الذي كتبه بالفرنسية و نشرته جريدة الوطن الجزائرية تستدعي طرح بعض التساؤلات و الملاحظات: 1 / لا يكفي إسقاط سياسة الدولة الجزائرية حاليا على وضعية مملكة نوميديا التي دامت حوالي قرن ونصف ( 202 ق- م / 46 ق- م ) للبرهنة على استمرار وجود دولة مركزية لأننا في هذه الحالة سننفي مراحل حكم الرومان والبزنطيين والوندال و الأمويين و العباسيين و المرابطين و الموحدين و الأتراك و الفرنسيين أي حوالي ألفي سنة من تاريخ البلاد. 2 / يستحيل أن يعرض الرئيس دوغول على الجزائر ضم الصحراء الغربية و هي خاضعة لاسبانيا؛ أما الحديث عن عرض فرانكو فيفنده استقرار رئيس حركة استقلال كناريا Antonio Coppelo أنطونيو كوبيلو خلال ستينيات و سبعينيات القرن الماضي في الجزائر العاصمة التي كانت تعد آنذاك مكة الثوار. 3 / لم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن اقترحت تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب و الجزائر فقط المبعوث الأممي الامريكي بيكر هو من تبنى اقتراح التقسيم الذي أوحى به الرئيس بوتفليقة سنة 2002 في عهد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة و هو ما رفضه المغرب.
سيدي الفاضل لا وجود لدولة مركزية في الجزائر قبل ١٩٦٢.كل الدول التي سردتها حكمت الجزائر فعلا و لكن لم تكن جزائرية: نوميديا: تونس، البيزنطيين ( آسيا الصغرى) و الرمان ( جنوب اوربا)، الامويون ( الشام)، العباسيون ( عراق اليوم)، المرابطون و الموحدون ( المغرب)، العثمانيون (تركيا اليوم)، فرنسا ( فرنسا اليوم). لا وجود تاريخيا لملامح بناء دولة مركزية بخلاف المغرب و بدرجة أقل، كما صرح بذلك أيضا المفكر الجزائري الكبير محمد أركون رحمة الله عليه.