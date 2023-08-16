دبلوماسي سابق: سعيد بعث برسالة لتبون لتوضيح موقف تونس من التطبيع

تونس- “القدس العربي”: قال دبلوماسي تونس سابق إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية نبيل عمار بتسليم رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تتضمن توضيح موقف بلاده من التطبيع.

وكان الرئاسة التونسية أكدت أن سعيد كلف عمار بزيارة الجزائر “مبعوثا خاصا محملا برسالة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون”، دون الكشف عن فحوى هذه الرسالة.

وقال الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي إن جانبا كبيرا من الرسالة سيوضح موقف تونس من مسألة التطبيع.

وأشار العبيدي إلى أن “تعزية تونس للمغرب إثر حادث المرور الأخير، الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا، واستقبال رئيس الجمهورية وزير الدولة بدولة الإمارات شخبوط بن نهيان آل نهيان دفع رئيس حزب جزائري مؤخرا إلى الحديث عن عملية التطبيع التي يمكن أن تحدث في تونس”.

وقبل أيام، حذّر عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، من الدور الإماراتي في المنطقة، عقب الانقلاب في النيجر، مشيرا إلى أن لديه معلومات بخصوص تطبيع وشيك بين تونس وإسرائيل، بعد أن زارها المسؤول الإماراتي.

وقال، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية، “أتمنى من الدولة الجزائرية أن تفتح عينيها جيدا بعد الزيارات المشؤومة لتونس (للمسؤول الإماراتي) أخيرا من أجل شراء التطبيع، وقد يكون قريبا جدا، وأعي ما أقول”.