دبلوماسي فلسطيني: المجتمع الدولي خيّب آمال شعبنا مجددا

أنقرة: قال السفير الفلسطيني لدى العاصمة التركية أنقرة، فائد مصطفى، إن المجتمع الدولي خيّب آمال الشعب الفلسطيني مجددا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت في السفارة الفلسطينية لدى أنقرة، مساء الأربعاء، بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الموافق 29 نوفمبر/ تشرين ثاني، من كل عام.

وتتزامن تلك المناسبة هذا العام مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وكارثة إنسانية، وفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وأكد مصطفى أن التاريخ لن يسجل الأحداث والجرائم التي ارتكبت إلا على أنها “ظلم الاستعمار”.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني بصفته عربي فلسطيني مسلم ومسيحي، سيبقى على أرضه متمسكا بإنسانيته، لافتا “ليس علينا أن نثبت إنسانيتنا لأولئك الذين فقدوا إنسانيتهم”.

وأكد أن “المجتمع الدولي خيّب آمال شعبنا مرة أخرى، ومن المؤسف أن بعض الأطراف دعمت القتلة علنا”.

ويحتفل الشعب الفلسطيني ومناصروه في العالم، بـ”اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الموافق لذكرى القرار 181 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وهو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة للتذكير بقرار التقسيم.

(الأناضول)