دبلوماسي فلسطيني: المجتمع الدولي خيّب آمال شعبنا مجددا

أنقرة: قال السفير الفلسطيني لدى العاصمة التركية أنقرة، فائد مصطفى، إن المجتمع الدولي خيّب آمال الشعب الفلسطيني مجددا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت في السفارة الفلسطينية لدى أنقرة، مساء الأربعاء، بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الموافق 29 نوفمبر/ تشرين ثاني، من كل عام.
وتتزامن تلك المناسبة هذا العام مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وكارثة إنسانية، وفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وأكد مصطفى أن التاريخ لن يسجل الأحداث والجرائم التي ارتكبت إلا على أنها “ظلم الاستعمار”.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني بصفته عربي فلسطيني مسلم ومسيحي، سيبقى على أرضه متمسكا بإنسانيته، لافتا “ليس علينا أن نثبت إنسانيتنا لأولئك الذين فقدوا إنسانيتهم”.
وأكد أن “المجتمع الدولي خيّب آمال شعبنا مرة أخرى، ومن المؤسف أن بعض الأطراف دعمت القتلة علنا”.
ويحتفل الشعب الفلسطيني ومناصروه في العالم، بـ”اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الموافق لذكرى القرار 181 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وهو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة للتذكير بقرار التقسيم.
(الأناضول)
هه الأمل في الاتكال على تحرير فلسطين وأحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
هه ولكن المجتمع الدولي تسيطر عليه عصابة البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي 🤔🇵🇸✌️
” ويترأس محمود عباس السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 18 عاما، وانتهت ولايته في عام 2009 لكنه استمر في المنصب دون إجراء انتخابات تطالب بها الفصائل وشريحة واسعة من الفلسطينيين…
لعب دورًا بارزًا في مفاوضات أوسلو عام 1993، وما تلاها من اتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس 1994م، ضمن مسار التّسوية السّلمية ” !!! دولة ذات سيادة تحميها العصي والهروات 🤔
لا يدوم إلا الصح والصح هو أحرار حماس والجهاد و الكتائب والقسام و السرايا والعرين و جنين وبلاطة و نابلس وحوارة و اريحا و كل أحرار المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 😫🤲🌴🇵🇸🌴🇵🇸🌴🤲🌴🤲🇵🇸