دبلوماسي فلسطيني: غزة “مقبرة الغزاة” على مر التاريخ

الرباط: قال سفير فلسطين لدى الرباط جمال الشوبكي، الثلاثاء، إن غزة “مقبرة الغزاة” على مر التاريخ.

جاء ذلك بحسب كلمة للشوبكي، على هامش وقفة تضامنية للصحافيين المغاربة مع غزة والصحافيين الفلسطينيين، أمام السفارة الفلسطينية بالرباط، دعت لها النقابة الوطنية للصحافة المغربية (غير حكومية).

واتهم السفير الفلسطيني إسرائيل بـ”تحويل غزة إلى مقبرة للأطفال“، مستدركا بالقول: “إلا أن إسرائيل لا تقرأ التاريخ، لأن غزة كانت مقبرة لكل الغزاة”.

وتابع: “كل الغزاة الذي استعمروا فلسطين انتهوا، وبقيت غزة وفلسطين وبقيت القدس”.

واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني أن “الصحافيين ينقلون صوت الشعب، وصورة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر مذبحة في التاريخ”.

ولفت إلى أن السفارة الفلسطينية “تنشر صور الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهدوا على واجهتها عرفانا منها لهم”.

واعتبر أن “هذا الشهر هو الأسوأ في الصحافة، لأنه استشهد فيه أزيد من 50 صحافيا، لأن إسرائيل لا تريد لصور المجازر البشعة أن تصل إلى الرأي العام الدولي”.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)