دبي تتوقع خفض دَينها العام 7,9 مليار دولار مع نهاية العام

■ دبي – رويترز: نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن مكتب إدارة الدَين العام التابع لدائرة المالية أن من المتوقع أن ينخفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم (7.90 مليار دولار) بحلول نهاية العام.

ومنذ إنشاء مكتب إدارة الدَين العام في عام 2022، سددت دبي أو أعادت هيكلة بعض الديون المستحقة وأعلنت خططاً لإدراج حصص حكومية في 10 شركات لزيادة رأس المال ودعم الأسواق المالية. وأدرجت دبي في العام المنصرم أربعة من تلك الشركات في البورصة.

ويتضمن خفض الدَين العام تسوية جزئية لقرض مشترك، بقيمة 20 مليار درهم من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، كان بمثابة شريان حياة لدبي في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تمديد آجال سداد هذا القرض للمرة الثالثة. ولم يذكر البيان أي رقم حول قيمة التسوية.

وجاء في البيان أن المدفوعات الأخرى تضمنت قروضاً ثنائية ومُجَمَّعة بقيمة 5.2 مليار درهم واسترداد صكوك (سندات إسلامية) بقيمة 3.3 مليار درهم، مما “خفض نسبة الدَين العام إلى 25 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة”.

تتوقع وكالة “ستاندرد أند بورز” أن ينخفض إجمالي الدَين العام لحكومة دبي إلى 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل نحو 66 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2023، من 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وباعتبارها مركزاً للسياحة والتجارة في المنطقة، اعتمدت دبي على نموذج اقتصادي ركز على مدى عقود على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفقات رأس المال الأجنبي غير أن ذلك جعلها عرضة للصدمات الخارجية.

لكن التعافي الاقتصادي السريع بعد كوفيد-19 وطفرة السياحة والعقارات يدعمان طموحات الحكومة لزيادة حجم الاقتصاد إلى مثليه خلال عشر سنوات، وجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وجعل دبي واحدة من أكبر أربعة مراكز مالية عالمية.

(الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي).