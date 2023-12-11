دبي ستقيم صندوقاً جديداً للاستثمارات

دبي – رويترز: قال مكتب دبي الإعلامي على منصة إكس إن حكومة دبي ستنقل ملكيتها في أسهم «هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)» وشركة «سالك» لتحصيل تعرفة مرور الطرق وشركة «تاكسي دبي» إلى صندوق استثماري جديد.

وأصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونا بإنشاء «صندوق دبي للاستثمارات» والذي سيترأسه ابنه الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم الإمارة ووزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشرف الشيخ مكتوم على عملية بيع حصص في شركات من بينها «ديوا» التي جمعت 6.1 مليار دولار في عرض عام أولي العام الماضي بهدف تعزيز نشاط سوق الأسهم.

وتهدف خطط الإدراج إلى مساعدة سوق أسهم دبي على التنافس بشكل أكثر فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة مثل تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي المجاورة.

وبعد توقف العروض العامة الأولية لمعظم هذا العام، طرحت الإمارة في نوفمبر/تشرين الثاني «تاكسي دبي» للاكتتاب العام حيث جمعت 315 مليون دولار مقابل حصة بنسبة 25 في المئة في خدمة سيارات الأجرة في المدينة.