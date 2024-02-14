دحلان يتحدث عن خطة عربية لغزة: لا حماس ولا عباس بل قيادة جديدة وقوات عربية

لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقابلة مع القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، حيث سافر مراسلا الصحيفة آدم راسكون، وباتريك كينغزلي إلى أبو ظبي، للقاء القيادي في مجمعه داخل قصر تملكه العائلة الحاكمة في أبو ظبي.

وقال المراسلان إن دحلان قدم نظرة عما يفكر به القادة العرب في حواراتهم الخاصة بشأن خطط ما بعد نهاية الحرب، مشيرين إلى أن قلة من القادة العرب تجرأوا على تقديم خطط علنية بشأن مستقبل القطاع المحطم، خشية اتهامهم بالمصادقة على أفعال إسرائيل.

وقدم دحلان المستشار لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، واحدة من الخطط التي تقوم فيها إسرائيل وحماس بتسليم السلطة لزعيم فلسطيني مستقل يكون قادرا على إعادة إعمار غزة وبحماية قوات حفظ سلام عربية.

قدم دحلان خطة تقوم فيها إسرائيل وحماس بتسليم السلطة لزعيم فلسطيني مستقل يكون قادرا على إعادة إعمار غزة وبحماية قوات حفظ سلام عربية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الخطة تحديات، إلا أن قادة مصر والإمارات والسعودية مستعدون لدعم عملية قد تقود إلى دولة فلسطينية، كما يقول دحلان الذي يقيم أيضا علاقة قوية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واجتمع مسؤولون من ست حكومات عربية في السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة مستقبل غزة والحاجة لوقف إطلاق النار، حسب مسؤولين فلسطينيين، تحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما.

وبحسب الخطة التي تحدث عنها دحلان، والتي عبر عن مثلها القادة العرب في أحاديثهم الخاصة، فسيتم تعيين زعيم فلسطيني ليقود غزة وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة والواقعة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها محمود عباس (88 عاما) والذي قال إنه سيتولى منصبا شرفيا. وقال دحلان: “لا عباس ولا حماس… ناس جدد سيقودون السلطة الوطنية”.

وتتميز علاقة دحلان مع عباس بالتوتر وظل على مدى السنوات الماضية معزولا من المشهد السياسي الفلسطيني، وناقدا للاعبين في السياسة الفلسطينية. وكان أيضا مستشارا للأمن القومي في ظل عباس عندما سيطرت حماس على غزة عام 2007، ولديه سمعة بين كثرة من الفلسطينيين بأنه “قاسٍ”.

وتدهورت علاقة دحلان بعباس وسط انطباعات بأنه يحاول خلافة الأخير، وصدرت ضده أحكام غيابية بالفساد في عام 2016، ولكنه ينفيها. وفي الإمارات، بنى دحلان علاقات قوية مع أعضاء العائلة الحاكمة في أبو ظبي، حيث ارتبط بداية مع الشيخ هزاع بن زايد، نظيره سابقا في المؤسسة الأمنية الإماراتية، وارتبط مع شقيق هزاع، الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الحالي للإمارات. وأصبح دحلان منذ تولي بن زايد الرئاسة عام 2022، واحدا من أهم مستشاريه.

ويقول معين رباني، الخبير في الشؤون الفلسطينية: “هو بمثابة رجل الاتصال للرئيس الإماراتي في السياسة الفلسطينية”. وهناك الكثير من نقاد دحلان الذين يقولون إنه استخدم القوة المفرطة في غزة، وأن لديه ميلا لتسويق نفسه، لكنه مع ذلك يتمتع بموقع قوي في السياسة الفلسطينية نتيجة لإشرافه على التمويل الإماراتي لغزة. ويقود حزبا سياسيا نظر إليه على أنه بيضة القبان في الانتخابات التي كانت مقررة عام 2021 بالضفة وغزة قبل إلغائها. وينسق دحلان مع بقية المعارضة الفلسطينية في تحالف مرن للإطاحة بعباس.

بنى دحلان علاقات قوية مع أعضاء العائلة الحاكمة في أبو ظبي، حيث ارتبط بداية مع الشيخ هزاع بن زايد، ثم شقيقه، الرئيس الحالي محمد بن زايد

وقال جهاد حرب، المحلل الفلسطيني في رام الله: “هو سياسي فلسطيني بارز ولديه شبكة دعم واسعة في غزة.. وعززت الملايين التي أرسلتها الإمارات لغزة من موقعه”. وأقام دحلان في السنوات الأخيرة علاقات مع القيادة العليا في حماس، حسب غيث العمري، المحلل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.

وفي المقابلة مع دحلان (62 عاما) قال إن الإدارة الفلسطينية الجديدة قد تدعو الدول العربية الصديقة لإرسال قوات للمساعدة على حفظ النظام في غزة. وأن دولا عربية مثل الإمارات والسعودية مستعدة للمساعدة وتمويل إعادة الإعمار، لو وافقت إسرائيل على دولة فلسطينية. وقال: “لو كان هناك حل دولتين، فالجواب هو نعم كبيرة” وأضاف أن “الدول العربية الرئيسية راغبة جدا في تسوية هذا النزاع” و “ليس الحرب.. ولكن كل النزاع”.

ورفضت مصر والسعودية التعليق على تصريحات دحلان، إلا أن بيانا من الإمارات لم يتطرق مباشرة لها، بل قال إن “مساهمتنا في أي جهود لإعادة إعمار غزة ستكون مشروطة بحل الدولتين”.

وعلق المحلل السياسي الإماراتي عبد الله عبد الخالق على تصريحات دحلان، بأنها متماشية مع ما تدعو إليه الإمارات وما يطلق عليه “اليوم التالي” للحرب.

إلا أن الخطة العربية تواجه معوقات كبيرة. فعباس والسلطة الفلسطينية مترددان في تغيير المنظمة التي لا تزال غارقة في الفساد وينظر إليها بالديكتاتورية. وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه سيواصل السيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية، ويرفض أي فكرة لدولة ذات سيادة، وتدفع قاعدته الشعبية والحزبية إلى عودة الاستيطان في غزة.

كما أن أي خطة تحتاج لموافقة من حماس التي لا تزال تسيطر على مناطق في غزة.

ويقول دحلان إن أفرادا من عائلته قُتلوا في الحرب ودُمرت بيوتهم. ونشأ دحلان في خان يونس، نفس المدينة التي ولد ونشأ فيها زعيم حماس، يحيى السنوار. وانضم دحلان إلى فتح، وبرز فيها حيث أصبح مستشارا للأمن في غزة. وكان خارج القطاع عندما استولت حماس على السلطة في 2007، حيث هرب إلى رام الله، وبعد خلافه مع عباس وتوجيه اتهامات له وتفتيش بيته، فرّ من رام الله.

وفي المنفى، راكم دحلان السلطة والثروة والتأثير من خلال علاقاته مع الرئيس الإماراتي الذي يمثله كمبعوث في المنطقة. وقالت الصحيفة إن إشارات عن موقعه المريح في أبو ظبي كانت واضحة خلال اللقاء الذي تم داخل قصر للعائلة الحاكمة في أبو ظبي. وفي خارج مكتبه، كانت تقف سيارة لامعة من نوع بينتلي. وداخل غرفة الجلوس، هناك حوالي 12 أريكة.

وفق دحلان، فإن دولا مثل الإمارات والسعودية مستعدة للمساعدة وتمويل إعادة الإعمار في غزة، لو وافقت إسرائيل على دولة فلسطينية

ويُنظر إلى دحلان كشريك محتمل لإسرائيل، لكنه لم يظهر أي تعاطف مع مظاهر القلق الإسرائيلي في المقابلة. واستبعد الفكرة بأنه يحاول إقناع الإسرائيليين بالحاجة إلى دولة فلسطينية “ليست وظيفتي إقناع الإسرائيليين”، فـ”ليذهبوا إلى الجحيم”.

وقال دحلان إنه يعمل على إقناع حماس بالتخلي عن السلطة لقيادة فلسطينية، ملمحا إلى أن الحركة يمكن إقناعها بذلك كجزء من رزمة دولة فلسطينية. كما نفى في المقابلة اهتمامه بخلافة عباس وتولي منصب قيادي رسمي.

ولن يكون دحلان متعجلا لمغادرة الإمارات كي يقود عملية إعادة إعمار معقدة في ظل نظام سياسي يتسم باللؤم، حسب غيث العمري من معهد واشنطن. لكن دحلان أنفق وقتا كبيرا ومالا لبناء شبكة في الضفة والقطاع، مما يشير إلى طموحات سياسية على المدى البعيد، و”هو شخص لم يتم استبعاده من فلسطين”.

ومثل بقية القيادات الفلسطينية، ابتعد دحلان عن شجب هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنه انتقد قيادات حماس التي زعمت أن الغزيين مستعدون لدفع ثمن أفعال الحركة. وقال: “الاعتماد على معاناة الناس ليست قيادة… الفلسطينيون يريدون العيش”.