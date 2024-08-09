هاجمها عدة مرات.. الاحتلال يعلن بدء “عملية عسكرية” جديدة في خان يونس

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بدء “عملية عسكرية هجومية” في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي سبق أن دخلها عدة مرات منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، متجاهلا التحذيرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بشأن عملياته فيها.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على منصة “إكس”، إن “قوات من الفرقة 98 بدأت عملية هجومية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وزعم المتحدث في البيان تلقي الجيش “معلومات استخبارية عن وجود بنى إرهابية في المنطقة”، على حد قوله.

وقال إنه مع بداية دخول قوات الجيش إلى المنطقة شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفا لحماس في خان يونس، بحسب ادّعائه.

والخميس، طالب الجيش الإسرائيلي سكان أحياء جديدة في مدينة خان يونس بإخلائها قسرا؛ تمهيدا لشن هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

وجاء ذلك بعد 4 أيام على شن إسرائيل هجوما مدمرا على مناطق زعمت سابقا أنها “آمنة” شرقي خان يونس، ما خلّف 255 شهيدا ودمارا واسعا.

(الأناضول)