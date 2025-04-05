اقتصاد | أسواق

دخول رسوم ترامب الجمركية الإضافية بنسبة 10% على معظم الواردات حيز التنفيذ

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

واشنطن: دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها دونالد ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح السبت في الساعة 4,01 ت غ، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.

وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأمريكية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقا.

غير أن بعض المنتجات معفية منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأمريكية.

كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25%.

وكندا والمكسيك غير معنيتين بهذه الرسوم الجديدة إذ تخضعان لرسوم منفصلة تصل إلى 25% على منتجاتهما.

وتواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من نيسان/ أبريل.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمين العام للأمم المتحدة: لا أحد يفوز في حرب تجارية
منذ 45 دقيقة
ترامب يقلل من أهمية رد بكين الجمركي والأسواق المالية تتراجع
منذ 3 ساعات
رسوم ترامب التجارية تعيد تشكيل أسس السياسة الخارجية الأمريكية
منذ 18 ساعة
الاتحاد الأوروبي: رسوم ترامب الجمركية ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي وجاهزون للرد
3 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية