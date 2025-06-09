سياسة | دولي | الولايات المتحدة

دخول قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ

منذ 59 دقيقة

مسافرون في مطار جون إف كينيدي الدولي بمدينة نيويورك

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واشنطن: دخل قرار منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ ليل الأحد الاثنين عند الساعة 04,01 بتوقيت غرينيتش بحسب المرسوم الرئاسي.

ويشمل القرار الذي اتخذ من أجل “حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي” على ما جاء في الإعلان الرئاسي، مواطني كل من أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو-برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وبررت الإدارة الأمريكية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جدا، إدراجها على قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق بالمسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم.

كذلك، فرضت قيود على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

(أ ف ب)

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  1. يقول ارض الشهداء:
    يونيو 9, 2025 الساعة 7:25 ص

    قرار ظالم وعنصري. لا حول ولا قوة الا بالله.

    رد

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