دخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة.. ومصربون يتفاعلون مع مبادرة إلقاء زجاجات الطحين في البحر

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن 166 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة، اعتبارًا من صباح الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس، عبر معبر زيكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا.

ونقلت القناة المملوكة لجهاز المخابرات المصري عن مصادر قولها، إن الشحنات التي دخلت القطاع تتضمن كميات من الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان القطاع.

وأكدت المصادر أنه جارٍ اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات متنوعة إلى القطاع تتضمن 137 شاحنة محمّلة بالدقيق، فيما تشمل باقي الشاحنات مواد غذائية ومساعدات أساسية أخرى.

وتعد هذه الشاحنات هي الأولى التي تدخل القطاع، منذ 148 يوما، بعد أن أغلق جيش الاحتلال معبري كرم أبو سالم والعوجة أمام حركة المساعدات.

إلى ذلك، وفي ظل تفاقم المجاعة بقطاع غزة نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال، تفاعل مصريون مع دعوة لإلقاء زجاجات مياه معبئة بالمواد الغذائية في مياه البحر المتوسط على أمل وصولها إلى ساحل قطاع غزة.

الدعوة أطلقها الأكاديمي والمهندس المصري المقيم في اليابان، الدكتور محمد سيد علي حسن، الذي اقترح آلية عملية لإيصال المواد الغذائية عبر البحر، اعتماداً على دراسات علمية في التيارات البحرية وسلوك الطفو.

وأوضح حسن في منشور عبر حسابه في “فيسبوك” أن عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق سعة 25 لترا، يمكن تعبئتها بنحو 6 إلى 8 كيلوغرامات من المواد الغذائية، مع ترك فراغ هوائي يعادل نحو 8 لترات لضمان الطفو.

وتُلقى هذه العبوات على بُعد لا يقل عن 4 كيلومترات من الساحل، بزاوية 60 درجة نحو الشمال الشرقي، لتجاوز التيارات العكسية.

ولفت إلى أن التيارات السطحية في شرق المتوسط تتجه من الغرب إلى الشرق بسرعة تصل إلى 0.8 كلم/ساعة، ما يعني إمكانية وصول العبوات إلى شواطئ غزة في غضون 72 إلى 96 ساعة، إذا ما أُطلقت من مناطق مثل دمياط أو شرق بورسعيد، “والله من وراء القصد”.

ونشر شاب مصري مقطعا مصورا وهو يلقي زجاجات المياه المعبئة بالطحين، وهو يردد “سامحونا يا أهل غزة”.

وكتب شريف شلبي: “اتجاه تيارات المياه في شرق المتوسط، معقد للغاية وفي الغالب تكون عكس اتجاه عقارب الساعة، ما يعني أن الزجاجة ممكن تلف وتعود مرة أخرى لنفس الشاطئ، وممكن تتجه للغرب، وممكن للشمال، واحتمال تتجه إلى غزة”.

وتابع: “يا ريت نتعلق بهذه القشة، ونحاول ننفذ هذا الأمر، إحنا في أمس الحاجة إليه، ويمكن إن صدقنا النية، ربنا يكرمنا وتصل لأهلنا في غزة”.