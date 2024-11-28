دراسة أمريكية: سيارات تسلا الأكثر عرضة لحوادث التصادم المميتة

واشنطن: أظهرت دراسة أمريكية أن احتمالات تعرض سيارات تسلا لحوادث تصادم مميتة تزيد عن أي سيارات أخرى على الطرق الأمريكية.

شملت الدراسة التي أعدها الباحثون في منصة السيارات المستخدمة “آي سي كارز”، مراجعة إحصاءات حوادث السيارات في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2017 إلى 2022 مع التركيز على الحوادث التي أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وحلل الباحثون البيانات المتاحة على “نظام تحليل تقارير الحوادث المميتة” الأمريكي ووضعوا تصنيفا كميا لكل السيارات والعلامات التجارية.

وكشف التحليل أن تسلا سجلت أعلى معدل للحوادث المميتة بين كل علامات السيارات في الولايات المتحدة، وتلتها سيارات كيا وبويك ودودج وهيونداي.

وأشار معدو الدراسة إلى أن سيارات تسلا بما تحتوي عليه من تكنولوجيا متقدمة في أنظمة القيادة تعتبر سيارات آمنة، لكن أصحابها ليسوا ركابا أمنين.

وقال كارل براوير، المحلل في منصة آي سي كارز: “أغلب السيارات حصلت على تقييمات ممتازة، بالنسبة لمعدل الأمان وأدت بشكل جيد اختبارات التصادم التي أجرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية ومعهد التأمين للسلامة المرورية، لذلك فالمشكلة لا تتعلق بتصميم السيارة”.

وأضاف براوير: “النماذج في هذه القائمة تعكس مزيجا من سلوك السائق وظروف القيادة وأدت إلى زيادة احتمالات الحوادث ووقوع حالات وفاة”.

يذكر أن سمعة شركة تسلا في مجال أنظمة القيادة والسلامة بمساعدة البرمجيات تضررت نتيجة مئات الحوادث التي تم فيها تشغيل خاصية مساعدة السائق إلكترونيا المعروفة باسم أوتو بايلوت كما وثقه تحقيق اتحادي أمريكي منفصل نشر في أبريل/ نيسان الماضي.

وأشار الباحثون في آي سي كارز إلى أن معدل الحوادث المميتة لسيارات تسلا بلغ 6ر5 حادث لكل مليار ميل (6ر1 مليار كيلومتر) تقطعها سيارات العلامة التجارية، وهو ما يعني وفاة شخص واحد في حادث سيارة كل 178 مليون كيلومتر تقطعها سيارات تسلا الكهربائية. وجاءت سيارات كيا في المركز الثاني بمعدل 5ر5 حادث مميت لكل مليار ميل، ثم بويك بمعدل 8ر4 حادث لكل مليار ميل، ثم دودج بمعدل 4ر4 حادث، وهيونداي بمعدل 9ر3 حادث لكل مليار ميل.

(د ب أ)