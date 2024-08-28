دراسة: استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الألمانية في حالة ركود

مانهايم- برلين: من الواضح أن الضجيج المحيط بموضوع الذكاء الاصطناعي لم يؤثر إلى حد كبير على الاقتصاد الألماني، حيث أظهرت دراسة حديثة أنه بالرغم من أن الشركات الألمانية تستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر من المتوسط مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فإن نسبة الاستخدام في حالة ركود منذ عام 2021.

وبحسب الدراسة التي أجراها مركز لايبنتس للبحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) في مانهايم بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية، بلغت نسبة الشركات التجارية في ألمانيا التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنشطتها 12% في عام 2023. وفي عام 2021 كانت نسبتها أقل بنقطة مئوية واحدة فقط عند 11%. وترجع الزيادة الطفيفة إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع المعلومات والاتصالات والتجارة.

وعلى سبيل المثال يستخدم الذكاء الاصطناعي في الشركات لتحسين الإنتاج والخدمات اللوجستية. وهذا يعني أن بعض مهام مراقبة الجودة يمكن أن يتولاها الذكاء الاصطناعي. ويساعد الذكاء الاصطناعي أيضا في تحسين مسارات قيادة المركبات أو تطوير البرامج أو ترجمة نصوص اللغات الأجنبية.

وقال معد الدراسة، كريستيان رامر، وهو نائب رئيس قسم أبحاث “اقتصاديات الابتكار وديناميكيات الأعمال” في معهد لايبنتس، إن الذكاء الاصطناعي يحظى باهتمام متزايد في المناقشات العامة ويعتبر الاتجاه التكنولوجي السائد. وأضاف: “على ضوء هذه الخلفية يصبح من المثير للدهشة أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يزد إلا بنقطة مئوية واحدة منذ عام 2021″، مضيفا في المقابل أن ألمانيا لا تزال في وضع جيد بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.

وبحسب الدراسة، استخدمت 8% فقط من الشركات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 في المتوسط الأوروبي. واحتلت الدنمارك وفنلندا وبلجيكا وهولندا المراتب الأولى.

وسجل الاقتصاد الألماني قيما أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي في جميع القطاعات. وفيما يتعلق بالخدمات الاستشارية (الاستشارات القانونية والضريبية والإدارية، والمكاتب الهندسية، والبحث والتطوير، والإعلان، والخدمات الإبداعية) وخدمات اقتصادية أخرى (مثل التوظيف المؤقت، وخدمات الأمن والتنظيف)، حلت الشركات الألمانية بين أفضل 3 مراكز للشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الدراسة، ذكرت 5% من الشركات عام 2023 أنها لم تستخدم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها تحدثت عن استخدامها له في استطلاع عام 2022.

وقال رامر: “إما أن هذه الشركات توقفت عن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الأثناء أو أصبحت عمليات الذكاء الاصطناعي جزءا طبيعيا من أنشطتها التجارية لدرجة أن الأشخاص الذين أجابوا على الاستطلاع لم يكونوا على وعي بها”، موضحا أنه إذا تم تضمين هذه الشركات، فستكون هناك زيادة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي لعام 2023 مقارنة بعام 2021.

(د ب أ)