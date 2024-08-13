دراسة: الإصابة بالسكري أثناء الحمل لا تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

سان فرانسيسكو: كشفت دراسة علمية أجريت في الدنمارك أن الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل لا يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بعد الولادة.

وأكد فريق بحثي من الدنمارك أنه لا توجد صلة علمية بين مرض السكري أثناء الحمل وبين الإصابة بسرطان الثدي.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من الجمعية الأوروبية لدراسات السكري أكثر من 708 آلاف امرأة أنجبن خلال الفترة ما بين 1997 و2018، وتم تشخيص إصابة نحو 24 ألف من هؤلاء النساء بمرض السكري أثناء الحمل، ولكن النتائج أظهرت بعد 12 عاما من المتابعة الصحية أن إصابة هؤلاء المتطوعات بالسكري أثناء الحمل لا يرفع من احتمالات إصابتهن بسرطان الثدي سواء قبل أو بعد انقطاع الطمث.

وذكر الباحثون أن هذه النتائج لم تتغير مع اختلاف بعض المعطيات مثل السن، والتدخين، والوزن، والعرقية ، وكذلك الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثين قولهم إنه في حين أن هذه النتائج مشجعة، يظل من الضروري أن تحافظ النساء الحوامل اللاتي يعانين من السكري على صحتهن بشكل عام.

وأوضحوا أن هناك دراسات علمية تشير إلى الإصابة بالسكري أثناء الحمل تزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى مثل أمراض القلب والكلى وبعض المشكلات النفسية.

(د ب أ)