دراسة: المريخ كان يضم شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح

نيويورك: حلل فريق من الباحثين الدوليين بيانات جمعها المسبار الصيني “تشورونغ” على سطح المريخ، ووجدوا أدلة تشير إلى أن الكوكب الأحمر كان يضم شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح، وفقا لدراسة نشرت يوم الإثنين.

ودرس الباحثون من جامعات أمريكية وصينية بيانات المسبار الذي هبط في منطقة “يوتوبيا بلانيتيا” على المريخ عام 2021، وكان هدفه البحث عن آثار للمياه أو الجليد القديم، حيث استخدم رادارات منخفضة وعالية التردد لدراسة جيولوجيا محيطه.

وقال بنجامين كارديناس، الأستاذ المساعد في علوم الجيولوجيا بجامعة “بنسلفانيا ستيت” الأمريكية وأحد المشاركين في البحث: “نجد أماكن على المريخ كانت تبدو وكأنها شواطئ وأنهار قديمة. وجدنا أدلة على الرياح والأمواج وكميات كبيرة من الرمال، تماما مثل شواطئ العطلات.”

وأوضح الباحثون في ورقتهم العلمية المنشورة في “وقائع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم” أن هناك “ملاحظات متعددة تشير إلى أن كميات كبيرة من المياه السائلة كانت موجودة على سطح المريخ في الماضي، ولكن طبيعة هذه المياه ومصيرها لا يزالان غير مؤكدين.”

وأضافوا أن هذه النتائج “تشير إلى وجود جسم مائي كبير في الماضي، ما يدعم فرضية وجود محيط قديم في السهول الشمالية للمريخ.”

وأشار كارديناس إلى أن البيانات كشفت عن ترسبات طبقية تحت السطح، تتخذ شكل طبقات تشبه شواطئ الأرض، وتنحدر كما لو كانت باتجاه محيطات. وأضاف: “هذا الأمر لفت انتباهنا على الفور، لأنه يشير إلى وجود أمواج، ما يعني وجود تفاعل ديناميكي بين الهواء والماء.” وأضاف أن هذا الاكتشاف يدعم الفرضية التي تفيد بأن محيطا شاسعا كان يغطي جزءا كبيرا من القطب الشمالي للمريخ في الماضي.

بدوره، قال مايكل مانغا من جامعة كاليفورنيا، بيركلي: “توفر لنا تقنية الرادار المخترق للأرض رؤية لما يوجد تحت سطح المريخ، ما يسمح لنا بدراسة جيولوجية لم يكن بالإمكان القيام بها سابقا.”

وأضاف: “كل هذه التطورات المذهلة في التكنولوجيا تتيح لنا إجراء دراسات أساسية تكشف عن كنز من المعلومات الجديدة حول المريخ.”

(د ب أ)