دراسة.. اليمينية المتطرفة مارين لوبان الزعيمة السياسية الأقرب إلى اهتمامات الفرنسيين.. وحرب غزة تمنح الثقة وتحجبها 

رد فعل مارين لوبان خلال مناقشة مشروع قانون الهجرة، في 19 ديسمبر 2023- ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: كشفت دراسة أجراها معهد Elabe الفرنسي لتلفزيون BFM-TV الفرنسي أن الفرنسيين يعتبرون زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف، مارين لوبان، السياسية الأكثر قدرة على “الاهتمام بحياة المواطنين الفرنسيين ”.

فبحسب 37 % من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم، فإن مارين لوبان هي أنها الأقرب إلى المواطنين، متفوقة بفارق كبير على منافسيها. في هذا الترتيب المتعلق بقدرة السياسيين على “الاهتمام بحياة الأشخاص”، لم يحصل أي من الشخصيات السياسية على أكثر من 40 في المئة من الآراء الإيجابية. وهناك فارق 8 نقاط بين مارين لوبان وزعيم “الحزب الشيوعي”، فابيان روسو، الذي حلّ ثانياً مع 29 في المئة من الآراء الإيجابية. بينما حصل الرئيس إيمانويل ماكرون 24 في المئة فقط من الآراء الإيجابية.

🇫🇷 FLASH – Selon un sondage Elabe, 37% des Français estiment que Marine Le Pen est la politique la plus proche de leurs préoccupations, en tête devant Fabien Roussel (29%) et les cadres d'Europe Écologie-Les Verts (26%). (BFM TV)#Politique #France #MarineLePen pic.twitter.com/ccpCbezB2L — Media Express (@Media_Express1) January 3, 2024

وبشكل عام، حققت زعيمة اليمين المتطرف خمس نقاط، مقارنة بالعام الماضي. كما تمكنت من الحصول على نظرة إيجابية، بما في ذلك من خارج ناخبيها. على سبيل المثال، 27 في المئة من الآراء الإيجابيّة من ناخبي إيمانويل ماكرون (+9 نقاط) و18 في المئة من ناخبي جان ليك ميلينشون (زعيم حركة “فرنسا الأبية” الباريسية).

وبشكل إجمالي، يعتبر 63 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن مارين لوبان بعيدة عن همومهم اليومية. وهو رفض أقل أهمية بكثير من شخصيات أخرى خاضت الانتخابات الرئاسية عام 2022، مثل اليميني المتطرف إيريك زمور، الذي بلغت نسبة الرأي السلبي بحقه 82 في المئة، أو جان ليك ميلانشون (79 في المئة).

يرى 48 في المئة أن سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون “لا تتماشى على الإطلاق” مع أولوياتهم اليومية، بينما يجدها 6 في المئة فقط متوافقة تماما معها.

37% des Français estiment que Marine Le Pen est la politique la plus proche du peuple ! Pourquoi ? Parce que l'objectif du RN est de relever la France, celle que les Français ont vu disparaître après 40 ans de concessions, en matière d'immigration, d'économie ou même d'énergie. pic.twitter.com/I1otWm5Blj — Levavasseur Katiana (@LevavasseurK) January 4, 2024

وحسب الاستطلاع، فإن المجالات التي تنخفض فيها الثقة هي البيئة (28 في المئة)، و إدارة الصراع بين إسرائيل و”حماس” (27 في المئة) ، والصحة (27 بالمئة) والهجرة (26 في المئة) والقوة الشرائية ( 22 في المئة).

ويأتي هذا الاستطلاع بينما تنتشر في الأيام الأخيرة شائعات مفادها أن الرئيس ماكرون قد يعيد تشكيل الحكومة، وربما يغير رئيسة الوزراء.

غير أن احتمال التغيير، أو إعادة التشكيل هذه، لا تحظى بجاذبية كبيرة، على ما يبدو. فسبعة من كل عشرة فرنسيين “يعتقدون أن تغيير رئيس الوزراء والحكومة لن يغير شيئاً في فترة ولاية إيمانويل ماكرون”، التي تنتهي عام 2027 .