دراسة تحث صندوق النقد الدولي على بيع 4% من ذهبه لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ

نيروبي – رويترز: قالت دراسة إن على «صندوق النقد الدولي» بيع أربعة في المئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.

ويأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب29».

ومن منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.

وقال باحثون من مركز التنمية العالمية في جامعة بوسطن إن لدى الصندوق آلية معروفة باسم «الصندوق الإستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون»، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.

ويستخدم هذا الصندوق الإستئماني لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لـ»صندوق النقد الدولي» لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.

وقال الباحثون في تقرير «بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الإستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ… والتمويل محدود بشدة» وقال واضعو التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.

وذكرت الدراسة أن بيع أربعة في المئة من ذهب صندوق النقد قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.

وأضافت الدراسة «ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الإستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة»،

وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

ومن النادر أن يبيع «صندوق النقد الدولي» احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.

وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولاراً فقط للأوقية، وهو السعر السائد آنذاك.

وقال التقرير إن سداد قروض «صندوق النقد الدولي» يشكل جزءاً أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة.