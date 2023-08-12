دراسة طبية مثيرة: المشروبات الغازية ترفع خطر الإصابة بسرطان الكبد

لندن ـ «القدس العربي»: انتهت دراسة حديثة إلى نتائج صادمة تتعلق بالمشروبات الغازية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، حيث تبين بأنها أحد المسببات الرئيسية للإصابة بمرض السرطان، وخلصت الدراسة إلى التوصية بالتقليل من استهلاكها.

وتوصلت الدراسة إلى أن شرب علبة واحدة فقط يومياً من المشروبات الغازية المحلاة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85 في المئة.

وحسب الدراسة الأمريكية التي نشرت نتائجها جريدة «الصن» البريطانية، واطلعت عليها «القدس العربي» فقد قام الباحثون بتتبع مجموعة من 98 ألفاً و786 امرأة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاماً، وخلص العلماء إلى وجود صلة بين شرب المشروبات المحلاة بالسكر ومشاكل الكبد.

وقالت الدراسة إن النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن واحدة أو أكثر من العلاجات السكرية في اليوم كان لديهن معدلات أعلى من سرطان الكبد ومعدلات أعلى للوفاة بسبب أمراض الكبد المزمنة.

وكانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة بنسبة 85 في المئة للإصابة بسرطان الكبد.

كما كانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68 في المئة مقارنة بمن يشربن ذات المشروب ثلاث مرات أو أقل في الشهر.

ووجدت الدراسة أن معدلات الإصابة بسرطان الكبد بلغت 18 لكل 100 ألف امرأة ممن تناولن مشروبا سكرية واحدا أو أكثر يوميا.

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن دراستهم لم تكن قادرة على تحديد الطريقة التي يرتبط بها استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بأمراض الكبد، فإن بعض «المسارات المحتملة» لتلك العلاقة تشمل السمنة والزيادات الهائلة في نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون حول الكبد.

لكن الدراسة التي نُشرت في مجلة «JAMA» اعترفت بأن الدليل على العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الكبد «محدود».

وقال المؤلفون: «أظهرت النتائج الواردة في هذه الدراسة ارتباطاً ذا دلالة إحصائية بزيادة تناول المشروبات المحلاة بالسكر وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد ومعدل الوفيات بأمراض الكبد المزمنة».

وأضافوا: «لم تكن هناك ارتباطات ذات دلالة إحصائية لتناول المشروبات المحلاة صناعياً مع سرطان الكبد أو الوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة. على حد علمنا، قيمت دراستان سابقتان فقط العلاقة بين المشروبات المحلاة بالسكر وسرطان الكبد».

وتابعت الدراسة: «مرض الكبد المزمن كان رابع سبب رئيسي للوفاة بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و54 عاماً وخامس سبب رئيسي للوفاة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً في عام 2019 في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الأدلة على الارتباط بين النظام الغذائي ومعدل الوفيات بأمراض الكبد المزمنة محدودة».

ويقول الباحثون: «على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تشير إلى وجود علاقة إيجابية بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة».

ولفتت جريدة «الصن» إلى أن مرض سرطان الكبد يسبب أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة في بريطانيا كل عام، وهذه الأرقام أعلى بأربع مرات مما كانت عليه في عام 1970. ويصيب المرض الناس من جميع الأعمار، حيث يبلغ متوسط عمر الوفاة 62 عند النساء و61 عند الرجال. كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة من أمراض الكبد من النساء، حيث تشكل السيدات 38 في المئة من جميع الوفيات في بريطانيا.

ويقول الأطباء إن الكحول والتهاب الكبد الفيروسي والسُمنة هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض الفتاك.