دراسة علمية: تعاطي الماريغوانا يدمر القلب

سان فرانسيسكو: كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن تعاطي الماريغوانا بشكل منتظم يؤثر على القلب والأوعية الدموية على غرار ما يحدث في حالة تدخين التبغ.

ووجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن تعاطي الماريغوانا يؤدي إلى تدهور وظائف الأوعية الدموية بنسبة 50% مقارنة بمن لا يتعاطون هذه المادة المخدرة، علما بأن ضعف الأوعية يؤدي بدوره إلى أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وكثير من المشكلات الصحية.

وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Cardiology المتخصصة في أمراض القلب، درس الباحثون حالة 55 شخصا بالغا خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حتى أغسطس/ آب 2024. وكان جميع المشاركين في التجربة يتعاطون الماريغوانا بانتظام ثلاث مرات أسبوعيا على مدار عام دون تدخين النيكوتين مطلقا.

وكان جميع المشاركين يدخنون الماريغوانا بشكل منتظم أو يستهلكونها في صورة مأكولات تحتوي على مادة tetrahydrocannabinol، وهي المركب الكيميائي الأساسي في نبات القنب.

وتبين من التجربة التي نشرها الموقع الإلكتروني سايتيك ديلي المتخصص في الأبحاث العلمية، أن تدخين الماريغوانا يؤدي إلى تغييرات في تركيب مصل الدم تؤثر بدورها على الخلايا البطانية التي تشكل الغلاف الداخلي لجميع الأوعية الدموية والليمفاوية في الجسم.

وذكرت الباحثة ليلى محمدي رئيس فريق الدراسة أن هذه النتائج تؤكد أيضا أن تدخين الماريغوانا يؤثر سلبيا على وظائف الأوعية الدموية بشكل أكبر من تناول المأكولات التي تحتوي على مادة tetrahydrocannabinol.

(د ب أ)