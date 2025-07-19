دراسة: لقاح الفيروس المخلوي التنفسي أثناء الحمل يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرضع بالعدوى

لندن: وجد العلماء أن تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس يسبب السعال والبرد يمكن أن يقلل “بشكل كبير” من خطر دخول أطفالهن المستشفى بسبب عدوى رئوية خطيرة.

وقال فريق من الباحثين بقيادة مشتركة من جامعة إدنبرة إن إعطاء النساء الحوامل لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (إر إس في) أدى إلى انخفاض بنسبة 72% في دخول الرضع إلى المستشفى بسبب الفيروس، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ويمكن أن يؤدي الفيروس المخلوي التنفسي إلى عدوى رئوية حادة تسمى التهاب القصيبات، وهي خطيرة على الرضع ويمكن أن تؤدي إلى دخولهم العناية المركزة.

ويعتبر الفيروس هو السبب الرئيسي للعدوى الذي يؤدي إلى دخول الرضع للمستشفيات في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم.

وفحصت الدراسة 537 رضيعا في جميع أنحاء إنكلترا واسكتلندا ممن أدخلوا المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة في شتاء 2025-2024.

وأظهر إجمالي 391 من الرضع نتيجة إيجابية للفيروس المخلوي التنفسي.

ووجد الفريق أن أمهات الرضع الذين لم يصابوا بالفيروس كن أكثر عرضة لتلقي اللقاح قبل الولادة بمرتين من أمهات الرضع المصابين بالفيروس (41% مقابل 19%).

ووجدوا أيضا أن تلقي اللقاح قبل أكثر من أسبوعين من الولادة زاد من مستوى الحماية، مع انخفاض بنسبة 72% في حالات دخول المستشفى في هذه المجموعة مقارنة بـ 58% للرضع الذين تلقت أمهاتهم اللقاح في أي وقت قبل الولادة.

نشرت الدراسة في مجلة ذا لانسيت لصحة الطفل والمراهقين الطبية.

(د ب أ)