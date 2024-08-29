دراسة لمركز “حملة”: 70% من شباب فلسطينيي الداخل يمارسون رقابة ذاتية في كتاباتهم الرقمية

فلسطينيون أثناء احتجاجهم على رقابة فيسبوك على المحتوى الفلسطيني، في مدينة الخليل، في 24 نوفمبر 2021- ا ف ب

الناصرة– “القدس العربي”: أصدر المركز الفلسطيني لحماية الحقوق الرقمية “حملة” دراسةً بعنوان “الأمان الرقمي بين الشباب الفلسطيني في الداخل: دراسة حول التهديدات والتحديات في ظل الحرب على غزة” كتبها د. سعيد أبو معلا، الباحث والمحاضر في الإعلام الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية، وذلك بعد أن أصدر المركز دراسةً سابقةً حول الأمان الرقميّ بين الشباب الفلسطينيّ في الضفة الغربية والقدس.

وتسلط الدراسة الجديدة الضوء على مشهد الأمان الرقمي بين الشباب العربي الفلسطيني داخل أراضي 48 خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أبرزت معطياتها عند تحليل بيانات الاستطلاع الذي تم تنفيذه في الدراسة أن المستخدمين يعيشون حالةً من الخوف والقلق تَظهر من خلال امتناعهم عن الأنشطة والمشاركة الرقمية، علاوةً على شعورهم بفقدان الثقة الذي تُرجم إلى اللامبالاة والتجاهل التام لكل المخاطر المحدقة بهم. فضلًا عن الحاجة إلى توفير المعرفة الرقميّة والأمان الرقميّ للمؤسسات الأهلية ولمن يتعامل معها.

يظهر الإطار النظري للدراسة نقصًا في الأبحاث التي تغطي تجارب مستخدمي الإنترنت الفلسطينيين في إسرائيل، حيث تُعاملهم الدراسات المتاحة كجزء من المجتمع الإسرائيلي أو الفلسطيني دون اعتبار لخصوصية مواطنتهم وتأثير السياسات المتداخلة على استخدامهم للإنترنت.

كما تبين الدراسة أن إسرائيل طورت نظامًا قانونيًا وتنفيذيًا محكمًا لفرض السيطرة على الإنترنت، ما أدى إلى انتهاكات صارخة للحقوق الرقمية، وخلق “رعبٍ رقميّ” دفع المستخدمين إلى تقليل التعبير عن آرائهم، إضافة إلى تضاعف الهجمات الرقميّة خاصة الهجمات ذات الخلفية السياسية والوطنية بعد الحرب على قطاع غزة، مثل “انتحال الشخصية” و”التصيد الاحتيالي” و”التحرش والإساءة”، ما زاد من أزمة الثقة، حيث أصبح “التجاهل” هو السلوك السائد لمواجهة الاعتداءات الرقمية، نتيجةً لعدم وجود جهة موثوقة يمكن الاعتماد عليها.

طبقاً للدراسة، يعكس هذا الوضع حالة من الرقابة الذاتية والامتناع عن النشاط الرقميّ التي وصلت إلى 70% من الشباب في الداخل، ما يقلل من استخدام شبكة الإنترنت كأداة للنشاط الجماهيري.