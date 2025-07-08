دراسة: وسائل المساعدة على السمع تساعد على الانخراط في الحياة الاجتماعية بشكل أفضل

سان فرانسيسكو: يفضل بعض الأشخاص من ضعاف السمع عدم استخدام وسائل المساعدة على السمع على اعتبار أنها تجعلهم يبدون أكبر سنا أو تؤثر سلبيا على حياتهم الاجتماعية.

ولكن دراسة حديثة نشرتها الدورية العلمية JAMA Otolaryngology-Head and Neck Surgery المتخصصة في جراحات الأنف والأذن والحنجرة والرقبة أثبتت أن وسائل المساعدة على السمع تساعد في تحسين الانخراط الاجتماعي وتقلل الشعور بالعزلة أو الوحدة. واستندت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية على نتائج 65 ورقة بحثية شملت قرابة ستة آلاف شخص.

وتقول أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة جانيت تشوي من كلية طب كيك التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا: “لقد وجدنا أن البالغين الذين يعانون من ضعف السمع ويستخدمون وسائل مساعدة هم أكثر انخراطا في المجتمع كما يتراجع لديهم الشعور بالعزلة مقارنة بمن لا يستخدمون هذه الأجهزة”.

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية: “تشير هذه النتائج إلى أن أجهزة المساعدة على السمع تقلل الانعزال الاجتماعي والآثار الصحية التي قد تنتج عن عدم علاج حالات الصمم وضعف السمع”.

وذكرت تشوي أنه “بالرغم من أن هذه الدراسة لم تدرس النتائج المعرفية لاستخدام وسائل المساعدة على السمع، فإن التحسن الذي لاحظناه في التواصل والانخراط الاجتماعي يشير إلى أنه عن طريق استعادة القدرة على التواصل بشكل أفضل، فإن أجهزة المساعدة ربما تستطيع الحفاظ على الصحة المعرفية عن طريق جعل المخ أكثر نشاطا في التواصل مع الآخرين”.

ويقول المجلس الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة إن قرابة ثلاثين مليون شخص في أمريكا بحاجة إلى استخدام أجهزة المساعدة على السمع، وأن نسبة من يستخدمون هذه الأجهزة فعليا لا تتجاوز 16%.

(د ب أ)