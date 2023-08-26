دراسة: 50% ارتفاع بمخصصات التأمين الخاص على الصحة العقلية في أمريكا منذ بدء الجائحة

نيويورك: ذكرت دراسة أمريكية جديدة أن حجم أموال التأمين الخاص، الذي يقدمه أصحاب الأعمال، والتي تم إنفاقها على خدمات الصحة العقلية ارتفعت بواقع أكثر من 50%، منذ بدء جائحة كوفيد19.

ووجدت الدراسة، التي تم نشرها أمس الجمعة موقع/جاما هيلث فورام/، من قبل خبراء مؤسستي “راند كوربوريشن” و”كاستلايت هيلث” أنه في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2019 وآب/أغسطس 2022، ارتفع الإنفاق واستخدام خدمات الصحة العقلية من قبل بالغين، الذين لديهم تأمين خاص يقدمه صاحب العمل بنسبة 7ر53% و8ر38% على التوالي، أثناء الجائحة، حسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية اليوم السبت.

ويشمل ذلك خدمات علاج اضطرابات ما بعد الصدمة “بي.تي.إس.دي” واضطرابات الاكتئاب الشديد والفصام، حسب الدراسة.

(د ب أ)