دراسة: 61% من المسلمات في ألمانيا يشتكين من التعرض للتمييز العنصري

برلين: انتهت نتائج دراسة حديثة إلى أن التمييز القائم على التصنيفات العنصرية أصبح منتشرا نسبيا في ألمانيا حيث أظهرت النتائج أن أكثر من نصف الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية في ألمانيا يواجهون تمييزا عنصريا بشكل منتظم.

وأظهرت نتائج استطلاع تمثيلي أجري لإصدار هذا العام من تقرير “المؤشر الوطني للتمييز والعنصرية” أن 54% من الأشخاص الذين يصنفون وفقا للمصطلحات المتخصصة على أنهم “موسومون عنصريا”، قد تعرضوا مؤخرا للتمييز العنصري.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة بين أغسطس/آب 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، أفادت 61% من النساء المسلمات بأنهن تعرضن خلال العام الماضي للتمييز مرة واحدة على الأقل شهريا.

وكانت النسبة مشابهة بين الأشخاص ذوي البشرة السوداء، حيث ذكر 62% من الرجال السود و63% من النساء السود أنهم تعرضوا للتمييز اليومي مرة واحدة على الأقل شهريا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ووفقا لتقديرهم، كان لون بشرتهم هو سبب التمييز في أكثر من أربعة من كل خمس حالات.

للمقارنة، فإن 32% من الأشخاص الذين لا ينظر إليهم كأفراد من الأقليات العرقية، أبلغوا عن تعرضهم للتمييز مرة واحدة على الأقل شهريا خلال العام الماضي، ولكن لأسباب أخرى، مثل الجنس أو العمر أو خصائص أخرى.

وفيما يتعلق بالألمان ذوي الخلفية المهاجرة، كان التصور بأنهم “غير ألمان” هو السبب الأكثر شيوعا للتمييز. ووفقا لتعريف مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، فإن الشخص يعتبر ذا خلفية مهاجرة إذا لم يكن يحمل الجنسية الألمانية عند ولادته، أو إذا كان أحد والديه على الأقل ينطبق عليه هذا التعريف.

وبينما لم تفقد العنصرية الصريحة أهميتها بعد، فإن الدراسة تشير إلى أن الأشكال الأكثر دقة وخفاء من العنصرية أصبحت أكثر شيوعا. ومن بين أشكال التمييز التي ذكرها المشاركون “التحديق بهم”، والمضايقات، والإهانات.

وذكرت الدراسة أن 23% من السكان في ألمانيا يعتقدون أن الأقليات العرقية والدينية تبالغ في مطالباتها بالمساواة، بينما يرى 22% من الـ 9500 شخص الذين شملهم الاستطلاع، وتتراوح أعمارهم بين 18 و73 عاما، أن هذه الأقليات استفادت اقتصاديا في الأعوام الأخيرة بصورة أكثر مما تستحق.

(د ب أ)