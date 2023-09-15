دراكسلر يقترب من الرحيل عن سان جيرمان والانضمام إلى فريق قطري

باريس: ذكر تقرير إخباري أنه من المتوقع أن ينتقل لاعب خط الوسط الألماني جوليان دراكسلر من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الأهلي القطري.

وذكرت شبكة “سكاي” التليفزيونية أن دراكسلر (29 عاما) تراجع عن موقفه، حيث كان قد رفض في البداية الانتقال إلى الفريق القطري.

وكانت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية قد نشرت بالفعل تقريرا قبل أيام بشأن الصفقة المتوقعة.

ومن المتوقع أن يوقع لاعب شالكه وفولفسبورغ السابق عقدا مع الأهلي القطري حتى عام 2025.

وكان دراكسلر قد انتقل من فولفسبورغ إلى باريس سان جيرمان في كانون الثاني/ يناير 2017، لكنه لم يحقق البصمة المأمولة مع الفريق الفرنسي.

وانضم إلى بنفيكا البرتغالي بعقد إعارة في أيلول/سبتمبر 2022 وقد انتهت فترة الإعارة بنهاية الموسم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن عقد دراكسلر مع سان جيرمان من المفترض أن يستمر حتى 30 حزيران/ يونيو 2024.

(د ب أ)