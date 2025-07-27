درجات الحرارة تسجل أرقاما قياسية في العراق و5 محافظات تعطل الدوام

بغداد: أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات الأحد بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد.

وذكر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، في تصريح صحافي، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر إلى بعد غد الثلاثاء ثم تعاود الانخفاض.

وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية، سجلت 10 محافظات درجات حرارة تراوحت بين 52-50 درجة مئوية تقع غالبيتها في وسط وجنوبي البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة تراوحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية.

وأعلنت محافظات البصرة 50 درجة مئوية، وميسان 50 درجة مئوية، وذي قار 50 درجة مئوية، وواسط 51 درجة مئوية، وبابل 51 درجة مئوية، تعطيل الدوام الرسمي بشكل كامل، فيما قلصت محافظات أخرى ساعات الدوام الرسمي.

وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن الكتلة الحارة ستبلغ ذروتها اليوم الأحد وبالتالي تزداد قوة تأثير الأشعة فوق البنفسجية بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وقت الظهر.

ويتزامن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مع تدني إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وعدم القدرة في تلبية الطلب لتجهيز المنازل بسبب توقف استيراد العراق للغاز من إيران وعدم توفر بدائل لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكامل طاقتها الإنتاجية.

(د ب أ)