درع تكريمي من نقابة الممثلين للمنتج جمال سنان بعد نجاح المسلسل اللبناني «بالدم»

بيروت – «القدس العربي»: تقديراً لنجاحاته في الدراما العربية واللبنانية ومن بينها النجاح الساحق الذي حققه مسلسل «بالدم» في الماراثون الرمضاني الفائت، والذي شكل خطوة كبيرة ومهمة في الصناعة اللبنانية على المستوى العربي، كرّمت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان بشخص النقيب نعمة بدوي المنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة «إيغل فيلمز»، وقدّمت له درعاً تكريمياً أثناء زيارة وفد من النقابة مركز الشركة في بيروت. وضم الوفد إلى جانب النقيب بدوي نخبة من الشخصيات والممثلين من النقابة ومن بينهم أمين سر النقابة كلوفيس عطا الله، سعد حمدان، جورج حران وكميل متى.وأعرب المنتج سنان عن فرحته وشكره بهذه اللفتة الكريمة من قبل النقابة، آملاً في الوقت عينه في تحقيق الأهداف والوصول بالدراما اللبنانية إلى بر الأمان. ونقل المنتج سنان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الاجواء التي سادت الزيارة وتسليمه الدرع التكريمي عبر نشره مجموعة من الصور التي جمعته بالنقيب وأعضاء النقابة وأرفقها بعبارات الترحيب والشكر قائلاً: «تشرفت اليوم بزيارة النقيب نعمة بدوي ونخبة من الأصدقاء ممثلين نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان أمين سر النقابة كلوفيس عطالله، سعد حمدان، جورج حران وكميل متى».

وأضاف: «شكراً للنقابة على تكريمهم إيانا على إنجازات شركة «إيغل فيلمز» في قطاع الدراما العربية واللبنانية ونجاح مسلسل «بالدم» وأثره الكبير في الدّراما اللبنانية»، مثنياً «على تقدير ولفتة النقابة الكريمة بقوله: «شكرًا جزيلاً من القلب على التقدير واللفتة الكريمة. آملين بتحقيق الأهداف والوصول بالدراما المحلية إلى برّ الأمان والاستقرار بهمة الجميع وتضافر الجهود لأجل بلدنا الحبيب لبنان وصورته وفنه».