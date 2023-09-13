درنة الليبية: عدد القتلى تجاوز الستة آلاف… وعشرة آلاف في عداد المفقودين

طرابلس – «القدس العربي»: مدينة درنة الليبية، المدينة المنكوبة التي أسقطت آلاف القتلى والجرحى بفعل سدود المدينة وفجرها ونسف أحياء سكنية كاملة، في كارثة مفجعة لفتت انتباه العالم ووسائل الإعلام الدولية والصحف، بعد أن أصبح ربع المدينة في خبر كان بمن فيه من السكان.

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان،أمس الأربعاء، إن “الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحافيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ”.

جاء ذلك وفق ما صرح به الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، طارق الخراز.

وقال إن “الجيش أخلى درنة من السكان والصحافيين لإفساح المجال لفرق الإنقاذ المحلية والدولية للعمل وانتشال ضحايا إعصار (دانيال)”.

المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق الخراز، قال الأربعاء إن “عدد الجثث التي دفنت في مدينة درنة شرقي البلاد بلغ 2090 جثة، منها 1100 جثة دفنت دون التعرف على أصحابها.

وعن المفقودين في درنة قال الخراز: “هناك 2000 بلاغ رسمي عن مفقودين، بالإضافة إلى مفقودين آخرين لم يتم التبليغ عنهم بعد”.

وأعلن سعد الدين عبد الوكيل، وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن عدد القتلى تجاوز الستة آلاف شخص، في ظل تقديرات بأن نحو 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين بينما تقل احتمالات العثور على ناجين.

وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني، إن البحر يواصل لفظ عشرات الجثث، مضيفاً أن إعادة الإعمار ستتكلف مليارات الدولارات.

وأبدت السلطات في شرق ليبيا مخاوفها من انتشار الأمراض والأوبئة بعد ثلاثة أيام من الفيضانات، حيث قالت وزارة الحكم المحلي في الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان إن الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي شرعت الثلاثاء في تجهيز قافلة من معدات وأجهزة ومبيدات ومطارات للرش والتعقيم للحد من فرص انتشار أي أمراض وحدوث تلوث بالمناطق المتضررة بالفيضانات، نتيجة لانتشار الجثامين ونفوق الحيوانات.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى في مدينة درنة شرقي البلاد بسبب الفيضانات المدمرة التي أحدثتها العاصفة.

وأضافت المنظمة أن آلافاً آخرين أصبحوا بلا مأوى في المدن المجاورة. وضربت العاصفة دانيال بقوة شرق ليبيا وسقطت كميات كبيرة من الأمطار مما أدى إلى انهيار سدين قرب درنة لتنطلق مياه هادرة دمرت في طريقها نحو البحر مناطق واسعة من المدينة وجرفت بنايات سكنية مخلفة آلاف القتلى والمفقودين في أسوأ فيضانات شهدتها البلاد.

وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا في قتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، خاصة في مدينة درنة التي لا تزال معزولة بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات الموصلة إليها بشكل يجعل من الصعب وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية، كما انقطعت الاتصالات بشكل كلي عن المدينة فضلاً عن الكهرباء.

ودمرت جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة. وأظهر تسجيل مصور، بثته وكالة الأنباء الليبية، مشاهد لبقايا أحد سدي درنة اللذين دمرتهما مياه السيول الناجمة عن العاصفة المتوسطية “دانيال” المدمرة التي اجتاحت مدن الشرق الليبي.

وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان إن 10 آلاف آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأكد: “لا نملك عدداً محدداً في الوقت الحالي”، لكنه شدد على أن مصادر مستقلة أكدت للمنظمة بأن “عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن”.

واستمرت، الأربعاء، عمليات انتشال ونقل جثث الضحايا التي خلفتها العاصفة المتوسطية “دانيال” في مدينة درنة شرق ليبيا. وأظهر مقطع فيديو سيارات إسعاف ونقل موتى في أثناء نقلها جثامين الضحايا.

وقالت حكومة شرق ليبيا، الثلاثاء، إن نحو رُبع مدينة درنة “اختفى” تقريباً بعد انهيار سدود بسبب عاصفة عاتية، وذكرت جمعية الصليب الأحمر أن هناك مخاوف من فقد عشرة آلاف شخص في أنحاء البلاد بسبب السيول.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي، في تصريح لـ”القدس العربي”، إن أحياء كاملة في مدينة درنة سويت بالأرض بسبب السيول التي اجتاحت المدينة فجر الإثنين. وأظهرت مقاطع فيديو جديدة من مدينة درنة، أعداداً كبيرة من الجثث الملفوفة بأغطية والمتروكة والمكدسة على قارعة الطريق وتحت الأشجار وداخل الأحياء في انتظار التعرّف على هوياتها قبل دفنها، وذلك بعد تعذّر وضعها في غرف أموات المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بعدما اجتاحتها السيول.

ويؤكد المسؤولون الليبيون على صعوبة إحصاء أعداد الجثث المنتشرة في طرقات وتقدير عدد الضحايا، في وقت تكافح فيه فرق الإنقاذ لانتشال الجثث من تحت الأنقاض والركام في المدينة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مناطق شرق ليبيا منكوبة، مطالباً الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة، وجهود الإنقاذ البحري من أجل انتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية.

وتواصل فرق الإنقاذ في مناطق الجبل الأخضر شرقي ليبيا، عمليات انتشال الجثث، والبحث عن المفقودين جراء السيول والفيضانات.

وتعرف مناطق عدة في الجبل الأخضر بطبيعتها الجبلية الوعرة، وهو ما يعقّد عمل فرق الإنقاذ، ويجعل الوصول إلى المناطق الصغيرة في باطن الجبل أمراً صعباً.