درّة: أرفض العالمية إذا جاءت على حساب مبادئي ومساندتي لفلسطين

“القدس العربي”: خلال محاضرة حول “السرد كأداة للصمود: قصص الهوية والبقاء”، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما الملحقة بـ”مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” المُقام حالياً في دار الأوبرا المصرية، كشفت النجمة التونسية درّة عن تفاصيل تقديمها فيلم “وين صرنا؟”، مؤكدةً أنه لا يمكن حصر القضية الفلسطينية بكل جوانبها، وإنما نتناول جوانب إنسانية، بالقول: “لأنه لو صنعنا فيلماً فلسطينياً يسرد بداية الأزمة الآن فنحن حينها سنكون في درس للتاريخ لا في عمل فني”.

وأضافت: “أثناء صناعتي فيلماً عن فلسطين، لم أفكّر في قرار حجبي من العالمية كوني ممثلة وفنانة بالأساس لا مخرجة… ورغم أن العالمية حلمي، إلا أنني أرفضها إذا جعلتني أتنازل عن المبادئ ومساندة القضية الفلسطينية”، بحسب مجلة لها.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية.