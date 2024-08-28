«درّة غزة» التي دمّرها الاحتلال: شهادات عن الموت والخراب في مدينة حمد

غزة ـ «القدس العربي»: «درة غزة» هكذا كان اسم مدينة حمد السياحية المبنية على النمط الأوروبي على مساحة 400 ألف متر مربع، شمال غرب مدينة خان يونس، قبل أن يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية موسعة فيها، على مدار الأسبوعين الماضيين، محولاأبراجها السكنية رفيعة الطراز إلى كومة من الركام، بعد أن أجبر حوالي 100 ألف مواطن، كانوا يقيمون فيها، على النزوح.

وفي يوم 24 أغسطس/ أب الحاليّ، انسحبت دبابات جيش الاحتلال من مدينة حمد، ما مكن طواقم الدفاع المدني من الدخول إلى المكان، بعد تلقيهم نداءات استغاثة من مصابين في منزل عائلة أبو هدروس، في 21 أغسطس/ أب، تفيد بتعرض المنزل للقصف والحصار وسقوط شهداء.

يقول علاء النجار أحد أفراد الدفاع المدني في غزة إن طواقمنا انتشلت جثامين 11 شهيداً، بعد 3 أيام من المحاولات الفاشلة مع الاحتلال من أجل إنقاذ حياة الناجين.

ويوضح لـ «القدس العربي»: «لقد وصلت طواقمنا بعد فوات الأوان حيث فارق الحياة جميع من بقي داخل المنزل المدمر، بمن فيهم من استقبلنا منهم اتصالات استغاثة».

واستنكر استمرار عجز اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في متابعة تطبيق دورهم ضمن اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها بشكل يحمي المدنيين ويسمح بإنقاذ حياة الجرحى، متهماً الجهتين الدوليتين بالتقاعس عن فضح انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي والإنساني.

مجزرة التاسعة صباحاً

ويروي مجيب أبو هدروس تفاصيل مجزرة التاسعة صباحاً التي ارتكبها جيش الاحتلال في منزل أخيه طارق في مدينة حمد.

يقول لـ «القدس العربي»: «صباح يوم 21 أغسطس/ أب، قصفت المقاتلات الحربية للاحتلال البيت المكون من طابقين، حيث يقيم أخي وزوجته وأطفالهما، ومعه والدتي، بالإضافة إلى اثنين من أخواتي وأبنائهما».

وأكد أن جميع من كانوا في المنزل قد توفوا، بعد أن منع جيش الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المصابين تحت الأنقاض.

ويوضح أن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء باستثناء أخيه طارق هدروس، 45 عاماً، وابنه خالد، 19 عاماً.

وأشار إلى أن شقيقه وابن أخيه كانا مصابين فقط بعد القصف مباشرة، وهما من هاتفا الدفاع المدني قبل أن يرتقيا شهداء بعد أن تركهما جيش الاحتلال ينازعان الموت تحت الأنقاض على مدار ثلاثة أيام. مضيفا: «أما الباقي فقد تحولوا جميعًا إلى أشلاء تحت الأنقاض».

ويشير المواطن الفلسطيني إلى جمعه أشلاء أمه وأختيه وأطفال العائلة بيده من تحت الأنقاض: «حوّل الصاروخ أجساد الشهداء من النسوة والأطفال إلى قطع صغيرة ممزقة. لحم مفروم. كان العضو الواحد مثل الرأس ممزقًا إلى قطع صغيرة. لن أنسى هذا المشهد».

ويكمل: «أتذكر أن الدفاع المدني وأنا استغرقنا ساعات طويلة جدًا من أجل التعرف على كل الشهداء» لافتًا إلى أن المنزل تحول إلى كومة كبيرة محروقة من الركام والرماد «لم يبق فيه حجر في مكانه».

البرج الناجي

وبعد الانسحاب الجزئي لجيش الاحتلال من مدينة حمد، التي شيدت بدعم قطري في عام 2012، عاد بعض النازحين إلى منازلهم، على أمل أن يجدوها كما تركوها أول مرة، لكنهم اصطدموا بحجم الدمار والخراب في المنازل والأبراج السكنية، التي تمت تسويتها جميعاً بالأرض، باستثناء بضعة أبراج دُمرت جزئيًا، وفقًا لما وثقته «القدس العربي» من شهادات العائدين إلى المدينة.

ويصف صبحي السطرية، من السكان الأوائل، مدينة حمد، قبل العدوان، فيقول: «كانت من أجمل مدن غزة. تتميز بأبراجها ذات التصميمات المعمارية الفريدة».

سكان تحدثوا لـ «القدس العربي» عن المجازر وصدمة العودة إلى البيوت المهدمة

ويشير لـ «القدس العربي» إلى ارتباطه الشديد بالمدينة، لدرجة أنه «كان يخاطر بنفسه يومياً، ويتسلل إلى شقته السكنية هناك، للاطمئنان على الشقة، وسط وجود قوات الاحتلال».

يشعر المواطن الفلسطيني بالصدمة من الحالة التي وصلت إليها المدينة، بعد عودته إليها: «لم أجد مدينة، كانت جميع الأبراج على الأرض».

ويتمسك صبحي بالبقاء في مدينة حمد، حتى ولو في خيمة على أنقاض شقته المدمرة، رغم احتمالية عودة جيش الاحتلال إلى المدينة، التي أعلن أنها «لم تعد ضمن المنطقة الإنسانية غرب خان يونس».

يؤكد: «لن أعود إلى حياة النزوح مرة أخرى. لن أرضخ للمصطلحات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا. نازحون. مبعدون، مهجرون. كل يوم في مكان، كل يوم في منطقة، أنا أقولها بعلو صوتي: سوف أبقى هنا ولو قتلوني».

وتمنت شكرية أبو موسى أن تجد الشقة التي نزحت منها في أبراج حمد كما هي قبل اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، لكنها فوجئت أنها غير موجودة من الأساس، بعد انهيار البرج السكني الذي كانت موجودة فيه.

تقول لـ «القدس العربي»: «عندما سمعت بانسحاب جيش الاحتلال، ركضت إلى هنا، وكلي أمل أن أرى بيتي موجوداً، لكنني لم أجد إلا الدمار. جيش الاحتلال نسف المنطقة بأكملها. لقد صُعقت من هول المنظر».

تشير المواطنة الفلسطينية التي تربي 5 من الأطفال، إلى البرج، الذي أصبح كومة من الركام: «هذا المنزل ادخرت ثمنه على مدار 10 سنوات، كي يؤوي أطفالي الأيتام بعد استشهاد أبيهم وعائلته بأكملها، لقد تحول الآن إلى أنقاض. لقد أصبحنا جميعاً في الشارع، لا خيمة ولا بيت أي شيء». مضيفة: «وين بدي أروح؟ كنت أتمنى العودة، لكن لا أمل في العودة».

تحت الصفر

ودمر جيش الاحتلال شقتين يملكهما يونس الأغا في «أبراج حمد» واحدة في شهر مارس/ آذار الماضي، والثانية بعد الاقتحام الأخير للمدنية في أغسطس/ آب الحالي.

يقول المواطن الفلسطيني باكياً: «للمرة الثانية ألم ملابس أولادي مع ما تبقى من الأثاث المنزلي من الشارع. لقد تعبت، لقد عدت 360 درجة إلى الوراء، لقد نزلت تحت الصفر، حسبي الله ونعم الوكيل». متسائلاً: «حتى متى سيستمر الاحتلال في تدمير كل شبر من أرض غزة؟».

ويؤكد لـ «القدس العربي» تغيرت معالم مدينة حمد بأكملها من شدة القصف والتدمير، لدرجة أنه لم يستطع تمييز برجه السكني بعد عودته مباشرة: «لم أستطع تمييز البرج الذي يضم شقتي من البرج المجاور له. كل الأبراج أصبحت ردما فوق بعضها البعض».

ويمسك الستيني بيده كومة من الأحذية والأسلاك، ويقول: «عندما حاولت البحث عن الأثاث لم أجد سوى ما أحمله في يدي هذه. شقة مساحتها 130 مترًا مؤثثة بالكامل لم يتبق منها سوى شوية جزم».

ضاع شقاء عمري

أما ميساء خالد فقد هدمت جرافات وآليات جيش الاحتلال فيلا ملكاً لها، تزامناً مع الاقتحام الأول للمدينة، مطلع العام الحالي، قبل أن تقصف مقاتلاته الحربية شقة زوجها، الشهر الحالي.

تقول لـ «القدس العربي» خلال حديثها: «كان لي بيت بمسبح وأرض زراعية فيها زيتون وليمون، راح، وطلبت العوض من الله، قلنا خلاص عندنا شقة تؤويني أنا وزوجي وأولادي، لكن خلاص راحت الشقة بالممتلكات، وكله تحت الركام».

وتضيف: «ضاع شقاء عمري بعد 20 سنة من الكد والعطاء في وظيفة حكومية، يدي بيد زوجي، لجمع ثمن المنزلين، وها نحن نعود صفر اليدين. لا نملك سوى الملابس التي نرتديها». وترى الفلسطينية أن كلمة دمار صغيرة مقارنة بما حدث في مدينة حمد من تدمير: «لم تعد هناك مدينة ولا بيوت ولا شيء. كلها كوم من الركام».

مدينة أشباح

ويُقدر بدري الأسطل، نسبة الدمار الكلي في مدينة حمد بأكثر من 85٪، ويقول إن «ما تبقى من المدينة قد تضرر بشكل جزئي، وأصبح لا يصلح للسكن، هذه مدينة أشباح».

ويؤكد لـ «القدس العربي» أن المدينة كانت الأجمل في قطاع غزة من حيث التصميم والتنظيم وخاصة الأبراج، التي كانت تؤوي آلاف العائلات في شققها السكنية، قبل أن يقتل الاحتلال أحلامهم، ويجبرهم على النزوح.

ويعبر عن حزنه لتدمير مدينة حمد وتشريد أهلها، فيما يشير إلى ركام الأبراج، حيث كانت شقته السكنية، يقول: «كل عمارة تضم 20 شقة تساوي 20 حلماً قتلها الاحتلال ويقتلها كل يوم. النزوح موت، وأن تعيش على رمال البحر موت، وأن تسكن في خيمة موت».

وكانت مدينة حمد تتكون من متنزه عام لكل تسع بنايات، ومستوصف، ومسجد، وملعب، ورياض أطفال، بالإضافة إلى مدارس ومركز تجاري ومواقف سيارات وبنية تحتية كاملة

وتقع المدينة في أراضي المحررات في خان يونس على مساحة 126 دونماً وتتكون من 53 بناية سكنية بارتفاع 5 طوابق، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة ما بين 100 إلى 130 مترا مربعا.

وتعد من أبرز المشاريع التنموية التي نفذتها دولة قطر في قطاع غزة، وأسهمت في إسكان عشرات آلاف الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، ووفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للغزيين.