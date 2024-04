دعا لضرب غزة بقنبلة نووية.. نائب جمهوري يشعل ضجة في الولايات المتحدة- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: حاول نائب جمهوري داعم للاحتلال الإسرائيلي التراجع عن تصريحاته المثيرة للاشمئزاز بشأن استخدام الأسلحة النووية في غزة بعد ضجة واسعة في الولايات المتحدة تهاجم اقتراحه.

وقال النائب تيم والبيرغ (جمهوري من ميشيغان)، وهو قس سابق، إن النزاع في غزة يجب أن ينتهي بسرعة “مثل ناغازاكي وهيروشيما”، ويجب أن تمتنع الولايات المتحدة عن إرسال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، بينما يستمر العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

Michigan Congressman Tim Walberg, pastor and "good" Christian, talks about his solution for #Gaza: Give it the Hiroshima treatment. "Get it over quick."

A sitting US Rep in a secret town hall feels comfortable musing positively about genocide. Listen. Share.#DemCastMI #DemCast pic.twitter.com/6BQGfWMVjZ

