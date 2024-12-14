العقبة- الأردن: أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، السبت، دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية ـ سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
كما أدانت توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها، مطالبا أيضا مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
جاء ذلك في بيان ختامي أعقب اجتماع اللجنة في مدينة العقبة جنوبي الأردن، والتي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر.
وذكر البيان أن المجتمعين بحثوا التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية وأكدوا “الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته”.
وأعلنوا دعمهم “عملية انتقالية سلمية سياسية سورية ـ سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية”.
تلك العملية تكون “وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته”.
وأوضح أن ذلك يكون “عبر انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار”، وفق نص البيان.
(الأناضول)
اللي استحوا ماتوا
فعلا والله 😓
من وجهة نظري (غباء) النظام العربي الرسمي، في تضييع الفرص، لتحرير (فلسطين) من خلال المطالبة بإلغاء عضوية الكيان الصهيوني،
بسبب أسلوب التعدي والاستفزاز الواضح، منذ هروب الرئيس/الموظف (بشار الأسد) بسبب كثر الأخطاء في إدارة وحوكمة دولة الحداثة/العلمانية نموذج (بيروقراطية الديمقراطية) في نظام الأمم المتحدة، بالذات،
كما تجدها واضحة، فيما ورد من تفاصيل تحت عنوان (دعم عربي لعملية انتقالية سلمية في سوريا ومطالب بانسحاب إسرائيل) https://www.alquds.co.uk/?p=3433689
– السؤال لماذا نجاح الصين في Hardware؟
– ولماذا نجاح الهند في Software؟
– بينما أنا مقتنع أن المستقبل إلى Firmware.
– لمن يرغب أن يكون عنده AI خاص به.
– وإلّا لن يكون حر/مستقل.
حتى يستطيع المنافسة في أجواء أسهم بورصة سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) في التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة (مُنتِجة) فلا مكان للعالات، خصوصاً لو كان من (آل البيت) أو من (شعب الرّب المُختار).
لأن من وجهة نظري، لولا أسلوب تعامل أو واقعية (سعد الحريري)، لما نجح أسلوب (البلطچي/المافيا) في إدارة وحوكمة بلاد الشام، والتي لا تختلف عن أسلوب إنقلاب إدارة وحوكمة (جمال عبدالناصر) في وادي النيل،
التي سمحت لي، تطوير والبناء على هذه الإتفاقية، لخلق Business Model يكون هو قلب داينمو الإصلاح، وقدمت في الأسبوع الثالث ورشة عمل في (بيت الحكمة) لعرض مفهوم المنافس الوطني،
وفي الأسبوع الأخير ورشة عمل في وزارة التخطيط لعرض مفهوم المنافس الدولي،
من خلال خلق منافسة سوق بين AI Made in China وبين AI Made in Taiwan وبين AI وطني،
من خلال مفهوم Art Calligraphy في الوصول إلى أفضل Saleh Halal AI لرفع (الظلم) في إدارة وحوكمة الخدمات التي يجب أن تقدمها أي دولة،
من أجل خلق منافسة إقتصاد، كل نموذج، من نماذج دول مجلس التعاون، التي ثبت نجاحها، بعد فشل جماعة أهل فكر تسريع عودة (المهدي/المسيح) المُنتظر يوم 1/1/1400 هجرية في السيطرة على مكة، والحمدلله،
والتي أساس العمل والإقامة فيها، بني على تطوير مفهوم (السبي البابلي/الكفيل) بدل أسلوب (الهولوكوست) الألماني أو أسلوب (محاكم التفتيش) الإسباني،
في إدارة وحوكمة دول كيانات سايكس وبيكو، التي ثبت فشلها حتى الآن.
لأن مناهج تعليم وتكوين (الموظف/المسؤول) كانت من أجل خلق برغي/مسمار في آلة النظام البيروقراطي،
ويجب تغييرها إلى تكوين إنسان (ة) صاحب (ضمير حي) لو أردنا إلغاء (الظلم) من أداء الوظيفة/الخدمة، بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي (رشوة المال السياسي)،
من خلال خلق أم الشركات، شركة دولة أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال)،
لتفريخ شراكة مع الموظف/المسؤول المُبادر بأي فكرة تعمل على تحسين جودة وكفاءة وبالتالي زيادة الإيرادات للجميع، في أي دولة، ترغب في تجاوز شبح الإفلاس،
خصوصاً، بعد وصول (دونالد ترامب) إلى قيادة إدارة وحوكمة نظام أمريكا والأمم المتحدة، وفق أسلوب مختلف من (السلبطة) في عام 2025.🤨😉
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ما فائدة اجتماعاتكم ومشاكلكم تحلها أميركا وأوروبا.
وقف الحرب على لبنان تمت باتفاق باريس واشنطن .
هدنة غزة الأولى تمت برعاية أمريكية ومباركة غربية.
أزمات العرب كثيرة لا أستطيع حصرها ومجملها حُلت بتدخل غربي لا صلة للعرب به .
…فقط منابركم وتصريحاتكم هي التي تصدح ليلا ونهارا دون نتائج مثمرة..
قبل سقوط الأسد كنتم تتهمون إيران وميليشياتها بالسيطرة على سوريا وها هم الآن خارج سوريا يلا أرونا افعالكم.
تتهمون إيران بالسيطرة على عواصم العرب الأربعة والامريكي موجود بها منذ 30 عاما قبل الثورة الإيرانية.
حبر على ورق لا يفيد السوريين
العرب مُعظمهم غير مهتمين بصالح سوريا وشعبها .اجتماع العقبه الاخير بدايةً لتشويه اي تقدم ايجابي للحاله السوريه . الانظمه العربيه مُهتمه اساساً بالمحافظه على كياناتها واِضطهاد شعوبها
اسراءيل لاتحترو الامم المتحدة وتعلم ان مجلس الامن للامم المتحدة لايمكنه اتخاذ قرار لا ترضى عنه اسراءيل. بسبب الفيتو الامريكي كما انها تستطيع الحصول على كل الاسلحة من الدول الغربية. هذا واقع الحال. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيينا على عدو لايحترم قواعد القانون الدولي.
سؤال إلى الحكام العرب، لماذا لجأ نظام الأسد إلى إيران ؟؟؟؟ ولماذا لجات المقاومة الفلسطينية إلى إيران ؟؟؟ ثم لماذا لم تتشكل جماعات مسلحة متعددة الجنسيات لتحرير فلسطين؟؟؟ لماذا تحاصرون المقاومة في فلسطين ؟؟؟؟