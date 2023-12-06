دعم فلسطين يذيب التوجهات الأيديولوجية بين الأحزاب الجزائرية.. وإدانة شديدة اللهجة للغرب والأنظمة المتواطئة مع إسرائيل

الجزائر- “القدس العربي”:

تُظهر الأحزاب الجزائرية توافقا واسعا حول القضية الفلسطينية التي أصبحت في تقدير كثير منها، مسألة ذات أولوية وطنية في البلاد، وهو ما يظهر في المواقف المدافعة بقوة عن المقاومة والمُدينة للعدوان الإسرائيلي وتحميله المسؤولية كاملة، وذلك على الرغم من الخصومات الأيديولوجية القوية بين هذه الأحزاب والاختلاف في النظر إلى الصراع القائم من منظور ديني أو عقائدي.

وبعد انتهاء الهدنة، أصدرت عدة أحزاب بيانات شديدة اللهجة في توصيف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وذكر حزب العمال الذي يتبنى توجها اشتراكيا علمانيا أن “الكيان الصهيوني عديم الإنسانية وعدوّها، قرّر العودة للقصف والإبادة الجماعية لأن الهدنة كشفت مدى وحشية عدوانه على المدنيين في غزة فأصبح منبوذا لدى كل شعوب المعمورة، فعلى عكس ما يعتقده، تبدي الشعوب بأسرها مناصرة للشعب الفلسطيني”.

وأوضح الحزب الذي تقوده لويزة حنون، ويتقارب فكريا مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه “تأكد للجميع أن الوحش المسمّى بإسرائيل المفبرك من قبل الإمبريالية منذ 75 سنة خلت هو خطر على البشرية جمعاء يهدّد السلام في العالم وأنه أضحى غير متحكّم فيه فهو يمارس سياسة الأرض المحروقة وهو ما يؤكد اقتراب نهايته”. وأضاف أن “الإدارة الأمريكية وحلفاءها وأذنابها في المشرق يتحمّلون مسؤولية الإبادة الجارية ولن يخرجوا سالمين من هذه المذبحة”.

واعتبر الحزب أن “الكيان الغاصب سوف يرحل من فلسطين، ولن يتمكّن من القضاء على المقاومة الفلسطينية المشروعة، فمن قبله لم ينجح المستعمر الفرنسي في القضاء على مقاومة وصمود الشعب الجزائري ولا النيل من قيادة ثورته المجيدة”.

وأكد أن “قصف المدنيين الأبرياء واعتقال الأطباء لمنعهم من أداء مهامهم أي إنقاذ الجرحى والمرضى، ومنع دخول كل مستلزمات الحياة، وتدمير كل البنى التحتية لإجبار الساكنة في غزة على القبول بالتهجير القسري هو الإرهاب بعينه، إرهاب دولة، إرهاب مدعوم من قبل الإمبريالية الأمريكية وشركائها”.

وختم حزب العمال بيانه بصيحة تقول: “فليصمت بايدن وبلينكن الكذّابين ومدبّري الجريمة ويوقفوا ذراعها المسلح. فليوقفوا الإرهاب الصهيوني قبل فوات الأوان. فليوقفوا التقتيل الجماعي والدمار الشامل والتهجير القسري. فليسقط الإرهاب الصهيوني الهمجي وليسقط عرّابه وحلفاؤه. النصر للمقاومة الفلسطينية”.

وفي موقف شبيه، شن الزعيم الإسلامي الجزائري عبد الله جاب الله، هجوما لاذعا على الأنظمة التي تتعاون مع أمريكا على حساب غزة. وقال في تدوينة له: “لقد مضى قرابة الشهرين على حرب الإبادة التي تشنها دولة الكيان الصهيوني ومعها أمريكا على غزة وأهلها، وقادة الرأي فيها وعلماء الأمة وساستها ورجال الفكر فيها يستغيثون قادة النظام الرسمي العربي منهم ليعملوا على توقيف الإبادة التي ضج من هولها البعيد قبل القريب، وإلزام دولة الشر باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني في أفعالها النازية في غزة والضفة وسائر فلسطين المحتلة”.

وأضاف جاب الله وهو رئيس جبهة العدالة والتنمية أن “أقل ما يمكنهم فعله هو ترك معبر رفح مفتوحا دائما لإدخال كل ما يحتاج إليه أهل غزة من غذاء وماء وأدوية وطاقة، حتى يستطيعوا المحافظة على حياتهم والاستمرار في عملهم العظيم في المحافظة على أرضهم وممتلكاتهم، وقطع الطريق على الاستدمار الصهيوأمريكي ومقاصده العدوانية التي أعدها لأهل غزة، وقد أعلن عنها بوضوح أكثر من مرة، وصار يعمل لها أمام أنظار العالم كله”.

ويرى السياسي الإسلامي أن “العدو ما تجرأ كل هذه الجرأة إلا بعد أن استيقن أن العالم العربي قد تقطعت أوصاله، وأن معظمه في قبضة نخب علمانية تخشى أمريكا أكثر مما تخشى الله تعالى، ترى نفسها أقرب إلى أمريكا ودولة الكيان الصهيوني منها إلى غزة وفلسطين المحتلة”.

وتابع مخاطبا الأنظمة: “إن غزة قد فضحتكم، وعرّت كل ما كنتم تدعونه من إسلام ووطنيات وقومية! وترفعونه من شعارات الوحدة العربية والتنسيق الإسلامي! وأصبح معظمكم موضوع تهكم وتندر، فيا قادة القمة العربية والإسلامية أنقذوا أنفسكم أمام الله تعالى، وسمعتكم أمام أمتكم ولو بفعل القليل الذي تريده غزة منكم”.

وأردف موجها كلامه للحكام: “اعملوا على وضع بعض ما جاء في بيانكم الختامي في قمتكم المشتركة بالرياض -وإن كان هزيلا- موضع التنفيذ، فتتوقف حرب الإبادة، ويفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، ويستمر القتال بينهم وبين المقاومة إن أرادوا ذلك، فهي قادرة بإذن الله تعالى على تحرير أرضها ورد وطنها المسلوب إلى أهله كاملا غير منقوص، ولكم إن فعلتم ذلك حسن الذكر بين الأمة وسائر شعوب العالم، وإلا طاردتكم لعنات أمتكم في الدنيا، واقتص منكم كل مكلوم من هذا العدوان الغاشم على غزة والضفة وفلسطين المحتلة بين يدي الله تعالى، وذلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون”.

وفي بيان آخر، قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إن الحرب التي يشنها الجيش الاستعماري الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين تهدد المنطقة. وأبرز الحزب ذو التوجه العلماني أن استئناف القصف بعد هدنة إنسانية من شأنه أن يعقد بشكل أكبر عملية البحث عن حل يتوافق مع مصلحة شعوب المنطقة.

وأمام استمرار العدوان، أكدت حركة مجتمع السلم التي تتبنى توجها معارضا داخل البرامان، ضرورة التحرك في ظل “التطورات المتسارعة والمعقدة والخطيرة للعدوان الصهيوني النازي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والانتهاكات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وأمام حالة الإصرار على الحرب المدمِّرة، والمجازر المروعة”.

ودعت الحركة سلطات البلاد إلى رفع مستوى الدعم الدبلوماسي والسياسي، من خلال الترخيص بالمسيرات والوقفات والتجمعات، تعزيزا للموقف الوطني، ودعما للشعب الفلسطيني، وحث الشعب الجزائري ومختلف الفواعل السياسية والمجتمعية على مواصلة الدعم الإغاثي والإنساني، ومواصلة تنظيم مختلف الفعاليات في ذلك. كما طالبت باستئناف الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية، ومختلف المركبات والآليات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

وشددت على ضرورة التكفل العاجل بالجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة في المستشفيات الجزائرية، والمبادرة إلى التكفل بالطلبة والأيتام وأسر الشهداء، كما دعت للتكفل بإخراج الجزائريين العالقين في قطاع غزة. وأكدت أيضا على ضرورة تيسير وتنظيم نقل المساعدات التي بادرت -وتبادر- بها مختلف الجمعيات والمنظمات، وتسخير مختلف وسائل الدولة لذلك.

ويظهر الخلاف أحيانا بين الأحزاب في الجزائر على توصيف الصراع في فلسطين، فبينما يراه الإسلاميون قضية دينية بالإضافة لكونها تصفية استعمار، يقول أصحاب التوجه المخالف إن القضية تحريرية وليست دينية.

وفي هذا السياق، كان يوسف أوشيش الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، قد ذكر أن “القضية الفلسطينية هي قضية تصفية استعمار تحررية، فكفاح الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه الوطنية هو قضية عادلة وكفاح مشروع تماما مثل كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي”. وذكر أوشيش وهو عضو في مجلس الأمة، أن تصنيف هذه القضية على أنها “قضية دينية وتصويرها أنها حرب بين الأديان والحضارات هو خضوع للعبة التي يلعبها الكيان الصهيوني بهدف تحييد أي إسناد ودعم يأتي من الدول الغير المسلمة”.