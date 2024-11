 دعم كبير للملاكمة الجزائرية إيمان خليف من أسرتها وسكان مسقط رأسها- (فيديوهات)

إسطنبول: أعربت أسرة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، وسكان القرية التي نشأت وترعرعت فيها، عن الدعم الكبير للرياضية، بعد وصولها إلى النهائي في الألعاب الأولمبية “باريس 2024” وعينها على الفوز بالميدالية الذهبية.

وتمنّى والد الملاكمة عمر خليف أن تكون الذهبية من نصيب ابنته، التي ولدت في قرية بيبان مصباح، بولاية تيارت جنوب شرقي الجزائر.

من جانبه، أوضح الملاكم السابق عبد القادر بزايز أنه تعلّم هذه الرياضة بنفس النادي مع إيمان، وقال: “واجهتْ صعوبات كثيرة منذ دخولها نادي الملاكمة في القرية وحتى تمثيل الجزائر في الألعاب الأولمبية”.

من جانبها، أعربت زميلة إيمان في النادي، أناس بن ختوا عن دعمها لرفيقتها، قائلة: “إيمان خليف أنثى، ولكن ظهر العديد من الإشاعات حولها، وهذا ما أثر سلباً على نفسية إيمان، التي تعتبر ملاكمة جيدة، وأريد أن أؤكد أنها لا تستحق ما يحصل لها”.

من جهتها، ذكرت عمتها عبلة خليف أنهم يجتمعون من أجل دعم إيمان، متمنية حصول الجزائر على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.

وبنفس السياق، أكدت كسيلة زيغو من سكان القرية أن إيمان خليف تعد “قدوة حسنة للصابرين والمجتهدين”، مضيفة: “كما وعدتْ فقد نجحت، وإن شاء الله تفوز بالميدالية الذهبية، فقد أسعدتنا”.



تجدر الإشارة إلى أن قضية إيمان دخلت أروقة مجلس الأمن، وتسبّبت في توتر بين ممثل الجزائر ونظيره الروسي، بعد تطرق الأخير إلى ما قال إنه “إقصاء رياضيين من طرف آخرين فشلوا في اختبار الهرمونات” الذي يجريه الاتحاد الدولي للملاكمة، في إشارة إلى الملاكمة الجزائرية التي تعرّضت لهجوم واسع وعنيف، عقب فوزها على نظيرتها الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد 46 ثانية من بداية المنازلة.

