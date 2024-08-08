 دعم كبير للملاكمة الجزائرية إيمان خليف من أسرتها وسكان مسقط رأسها- (فيديوهات)

إسطنبول: أعربت أسرة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، وسكان القرية التي نشأت وترعرعت فيها، عن الدعم الكبير للرياضية، بعد وصولها إلى النهائي في الألعاب الأولمبية “باريس 2024” وعينها على الفوز بالميدالية الذهبية.

وتمنّى والد الملاكمة عمر خليف أن تكون الذهبية من نصيب ابنته، التي ولدت في قرية بيبان مصباح، بولاية تيارت جنوب شرقي الجزائر.

من جانبه، أوضح الملاكم السابق عبد القادر بزايز أنه تعلّم هذه الرياضة بنفس النادي مع إيمان، وقال: “واجهتْ صعوبات كثيرة منذ دخولها نادي الملاكمة في القرية وحتى تمثيل الجزائر في الألعاب الأولمبية”.

من جانبها، أعربت زميلة إيمان في النادي، أناس بن ختوا عن دعمها لرفيقتها، قائلة: “إيمان خليف أنثى، ولكن ظهر العديد من الإشاعات حولها، وهذا ما أثر سلباً على نفسية إيمان، التي تعتبر ملاكمة جيدة، وأريد أن أؤكد أنها لا تستحق ما يحصل لها”.

من جهتها، ذكرت عمتها عبلة خليف أنهم يجتمعون من أجل دعم إيمان، متمنية حصول الجزائر على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.

وبنفس السياق، أكدت كسيلة زيغو من سكان القرية أن إيمان خليف تعد “قدوة حسنة للصابرين والمجتهدين”، مضيفة: “كما وعدتْ فقد نجحت، وإن شاء الله تفوز بالميدالية الذهبية، فقد أسعدتنا”.



تجدر الإشارة إلى أن قضية إيمان دخلت أروقة مجلس الأمن، وتسبّبت في توتر بين ممثل الجزائر ونظيره الروسي، بعد تطرق الأخير إلى ما قال إنه “إقصاء رياضيين من طرف آخرين فشلوا في اختبار الهرمونات” الذي يجريه الاتحاد الدولي للملاكمة، في إشارة إلى الملاكمة الجزائرية التي تعرّضت لهجوم واسع وعنيف، عقب فوزها على نظيرتها الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد 46 ثانية من بداية المنازلة.

🚨 Imane Khelif’s father defends his daughter: “My daughter is a woman, we have all the evidence, including her birth certificate. My daughter was just stronger than the Italian boxer. She works very hard. ” Terrible 💔💔💔 pic.twitter.com/P5dY63rkIz — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) August 3, 2024

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة ردَّ على نظيره الروسي، خلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن، مؤكداً أن “الملاكمة الشجاعة، الآنسة إيمان خليف، ولدت أنثى، وعاشت طفولتها بنتاً يافعة، ومارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس”.

بجدارة واستحقاق ، البطلة #إيمان_خليف تكتب التاريخ و تمضي إلى نهائي أولمبياد 2024 لتضمن الميدالية الثانية للجزائر والعرب .🇩🇿

استخفوا بها ، فغدت مصدر خوفهم ❗️

💪 بعد كسب التحدي الأوّل، لن تعود ما كنتَه، سيصعب كسرك، فقد وقعتَ على سرّ القوة. إنّه فيك، كنت تحتاج إلى أعداء… pic.twitter.com/BwB99yOLN9 — 🕊 أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) August 7, 2024

وتعرضت إيمان لموجة من الاتهامات عقب نزالها مع الإيطالية بأنها “متحولة جنسياً”.

وتأهلت إيمان خليف إلى نهائي وزن 66 كيلوغرام، بعد فوزها بالجولات الثلاث على منافستها التايوانية، لتواجه، مساء الجمعة، ملاكمة صينية، في نزال تستهدف فيه الرياضية العربية إحراز الميدالية الذهبية.

كما ندد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بخطاب الكراهية الموجه ضد الملاكمتين الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ، خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية الجارية “باريس 2024”.

(الأناضول)