دعوات إسرائيلية لتفكيك السلطة الفلسطينية وضم الضفة قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن

القدس- “القدس العربي”: بعد ساعات من موجة إدانة فلسطينية وعربية لتصريحات وزير القضاء الإسرائيلي التي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، خرج وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات بدعوة لتفكيك السلطة الفلسطينية، في وقت يطالب فيه وزراء آخرون بفرض السيادة على الضفة كخطوة لتكريس الاحتلال.

واعتبر بركات، وفقا للقناة 14 العبرية، أن السلطة الفلسطينية ونموذج اتفاق أوسلو “لا يستحقان البقاء”.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقّع عليها 14 وزيرا من ضمنهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، طالب الموقعون بفرض السيادة الإسرائيلية الفورية على الضفة الغربية وتطبيق القوانين الإسرائيلية فيها، كجزء من مخطط اليمين المتطرف لترسيخ السيطرة الاحتلالية على كامل الأرض الفلسطينية.

في المقابل، أدان المجلس الوطني الفلسطيني هذه الدعوات، واعتبرها “عدوانا سافرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي”. وقال رئيس المجلس، روحي فتوح، إن هذه الدعوات تأتي ضمن مشروع حكومة اليمين الاستعماري، وتشكل محاولة مكشوفة لتصدير أزماتها السياسية الداخلية عبر سياسة فرض الوقائع بالقوة.

وأكد فتوح أن هذه السياسات لن تنجح في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو إلغاء الوجود الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات عملية ورادعة ضد السياسات التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني وتغلق الباب أمام أي أفق سياسي للحل.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أعربت فيه عن رفضها الشديد لتصريحات الوزراء الإسرائيليين، ووصفتها بأنها دليل واضح على مساعي “إسرائيل” لجعل الاحتلال دائما، مؤكدة أن السلام في المنطقة يتطلب الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية دعوات الضم وفرض السيادة، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ للقرارات الدولية”، مجددة رفضها لجميع محاولات التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، نددت وزارة الخارجية الكويتية بتصريحات مسؤولي الاحتلال، معتبرة أنها تمثل “انتهاكا جسيمًا لقرارات الشرعية الدولية”، ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في حماية الأمن والسلم الدوليين.

ويأتي هذا التصعيد السياسي في ظل استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، حيث تشير التقارير الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة بلغ مع نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و257 بؤرة استيطانية، من بينها 138 بؤرة رعوية وزراعية.

ومع اقتراب زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، تتصاعد في إسرائيل الدعوات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، كاستجابة “صهيونية استراتيجية” للدروس المستخلصة من هجمات السابع من أكتوبر.

وقال البروفيسور موشيه كوهين إلياه، في حديث للقناة 14: “في ظل التغييرات التكتونية الجارية، حان الوقت لفرض وقائع على الأرض”.

من جانبه، قال المعلق يوتام زامري: “لن تكون هناك فرصة أفضل لدولة إسرائيل للقيام بذلك. طبعا يمكنها أن تعلن من تلقاء نفسها، وربما عليها أن تفعل ذلك، لكن مع دعم أمريكي. أعتقد أن هذه هي الفرصة”.

وأضاف: “هذه خطوة كبيرة، وهي أيضا مكلفة. إنها مسألة مبدئية بالنسبة لنا، لكنني أود أن تُعرض أيضا كنتيجة ليوم 7 أكتوبر. أحد أثمان ذلك اليوم هو أن تعلن دولة إسرائيل أخيرًا عن ملكيتها الحقيقية والقانونية، وكل ما يتعلق بذلك، على قلب البلاد”.

يُذكر أن نتنياهو، خلال السنوات الماضية، عرقل عدة مبادرات يمينية لفرض السيادة على الضفة الغربية، بما فيها على معاليه أدوميم ومناطق أخرى. ففي أبريل/نيسان 2019، وقبيل انتخابات الكنيست الحادية والعشرين بيومين، وعد بالترويج لسيادة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، وجّه جميع وزراء حزب الليكود ورئيس الكنيست دعوة مشتركة لرئيس الحكومة لفرض السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست، وجاء في بيانهم: “لقد حان الوقت لإقرار قرار حكومي بشأن فرض السيادة، وذلك قبل نهاية دورة الصيف للكنيست”.

وقالوا: “بعد الإنجازات التاريخية التي حققتها دولة إسرائيل تحت قيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مواجهة محور الشر المتمثل بإيران وأذرعها، يجب استكمال المهمة ورفع التهديد الوجودي من الداخل، ومنع مجزرة أخرى في قلب البلاد”.

من جهته، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن “الرد الحقيقي على من يريدون الشر لدولة إسرائيل هو الضم”، مضيفا: “أبارك وزراء الليكود وأتعهد أمام رئيس الحكومة: في اليوم الذي تعطي فيه الأمر، فإن مديرية الاستيطان التي أرأسها جاهزة عمليا لتنفيذ الضم وفرض السيادة فورا”.

وقال يعقوب بردوغو، قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن: “في الساعات الأخيرة تزداد الدعوات لفرض سيادة كاملة على يهودا والسامرة. في صفقة القرن التي طرحها ترامب، تم الحديث عن 30% فقط، لكن بعد السابع من أكتوبر، أصبحت المطالبة تشمل فرض السيادة على الضفة الغربية كلها. لن أُفاجأ إن كان هذا الموضوع محوريا في الزيارة المرتقبة”.