دعوات تونسية لحماية النواب المعوقين من “التنمّر”- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

دعت تنسيقية تونسية السلطات لحماية النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة من “التنمر” الذي يتعرضون له خلال أدائهم لمهامهم.

وعبرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن “استنكارها الشديد لما يتعرض له النواب من ذوي الإعاقة من انتهاكات ممنهجة ومضايقات متكررة بلغت حدّ التنمر من قبل بعض المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، خلال التجربة الديمقراطية الجديدة التي خاضها عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مسار 25 يوليو الذي أتاح لهم مقعدا خاصًا إضافيًا ضمن المجالس المنتخبة، مما مكّنهم من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والمساهمة في تقرير مصيرهم”.

وطالبت، في بيان الأربعاء، بـ”تطبيق القانون بشكل صارم ومنصف. واحترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين النواب. وتمكين النواب من ذوي الإعاقة من أداء مهامهم في أفضل الظروف”.

وذكّرت بأن الدستور التونسي ينص على حماية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز، واتخاذ كافة التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع”، كما أنه يطالب السلطات بمرافقة أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم خلال أداء مهامهم، وتوفير الآليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس من ذوي الإعاقة.

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