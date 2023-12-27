دعوات حزبية لعقد مؤتمر تأسيسي في ليبيا لمعالجة الأزمة السياسية

طرابلس – «القدس العربي»: تزامناً مع استمرار الجدل حول مبادرة باتيلي الخماسية وانسحاب أحد أبرز أطراف الخلاف في ليبيا واعتذاره عن عدم المشاركة، هو مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، تصاعدت مطالبات حزبية بعقد مؤتمر تأسيسي كبديل للمبادرة يجمع كافة الأطراف دون إقصاء أحد؛ لإنهاء حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية في ليبيا. وأصدر تحالف تنسيقية الأحزاب السياسية الليبية بياناً جدد فيه الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي ليبي لا يقصي أي طرف، لإنتاج حلول وطنية توافقية لمعالجة أسباب الأزمة الليبية، وذلك تعليقاً على إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وحذر التحالف الذي يضم 9 أحزاب ليبية مما عدها تداعيات خطيرة لتجاهل مساهمات الأحزاب السياسية الوطنية في إيجاد حل وطني للمشكلة الليبية كما هو حاصل الآن.

وتضم التنسيقية كلاً من أحزاب المدني الديمقراطي، وتحالف القوى الوطنية، والسلام والازهار، والوطني الوسطي، وشباب الغد، وليبيا الأمة (ليبو)، والتكتل الوطني للبناء الديمقراطي، وتجمع الإرادة الوطنية، والحراك الوطني الليبي. ووصفت تنسيقية الأحزاب السياسية الأجسام السياسية الحالية في ليبيا بأنها منتهية الولاية القانونية وفاقدة للشرعية الدستورية، وقالت إنها لن تقبل سياسة المماطلة التي تنتهجها أطراف سلطات الأمر الواقع الحاكمة في ليبيا، مبدية استعدادها للمساهمة في إنتاج الحل البديل للمشكلة السياسية، مع بذل كل ما يلزم من تضحيات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طرح باتيلي مبادرة تقود إلى انخراط الأطراف الخمسة الرئيسية في حوار، وهم رئيسا مجلسي “النواب” عقيلة صالح، و”الدولة” محمد تكالة، وخليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي؛ لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، لكنه نبه في وقت مبكر إلى أن مساعيه تواجه الكثير من المقاومة. لكن المبعوث الأممي انتقد في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن ما سماه بـعدم الالتزام القاطع من قبل القادة السياسيين بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وعرض باتيلي نتائج مشاوراته قائلاً إن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أبدى دعماً واضحاً وملموساً يلتزم بحسن النية لإنجاح الحوار، وكذلك قدم ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه مسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب.

وحسب المبعوث الأممي، قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية، مبدياً استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضاً قاطعاً إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة، فيما قال باتيلي إن خفتر قبِل المشاركة في الحوار، لكنه اشترط مشاركة حكومة الدبيبة ومشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب أو استبعاد الحكومتين.

وأبلغت رئاسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بقرار سابق للمجلس يرفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك بعد ساعات من إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، وخاطبت رسالة صادرة عن مدير مكتب رئاسة مجلس النواب باتيلي بالقول بناء على تعليمات هيئة رئاسة مجلس النواب: نحيل إليكم قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2023 الصادر في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023. وحسب نص القرار المشار إليه، فقد رفض مجلس النواب المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة المنتهية الولاية في إشارة إلى حكومة الدبيبة. وأضاف القرار أنه يحب طرح قرار مشاركة المجلس من عدمه تحت قبة البرلمان. وتصاعدت الدعوات الدولية للفرقاء الليبيين لإنهاء حالة الخلاف والجمود السياسي الدائر، حيث دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الليبيين إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية. العسومي، وخلال لقائه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت، أكد موقفهم الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. وشدد على أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون له دور حاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الدول العربية، وسعيها الحثيث نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

وقال الثابت إن البرلمان العربي يلعب دوراً مهماً في دعم استقرار ليبيا على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والدولية.

وكانت السفارة الأمريكية قد أشارت في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، إلى مسؤولية الفاعلين السياسيين عن تأجيل الانتخابات التي كان مزمعاً عقدها في 24 ديسمبر 2021، قائلة إنها “تشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلاً لتلبية المطالب الشعبية للتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة”، وفق البيان.