دعوات رسمية في الجزائر لتحرك عاجل في فلسطين.. وجمعيات تتكتل لتنظيم الجهد الإغاثي في غزة

الجزائر- “القدس العربي”:

دعا وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي لتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية التي ترتكب في فلسطين، في وقت تنتظم جمعيات جزائرية من أجل تسيير سفن إغاثية للمنكوبين في غزة.

وقال طبي على هامش اجتماع بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية، إن هول ما يحدث في غزة يستدعي إيقاظ الضمائر ويدعو إلى تحرك دولي عاجل وبالأخص المجموعة العربية.

وأكد الوزير على ضرورة انخراط القانونيين والحقوقيين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب لوقف هذه الانتهاكات وملاحقة المتسببين أمام الهيئات القضائية الدولية حتى تتحقق العدالة ويستعيد الفلسطينيون حقوقهم المشروعة”.

وأبرز أن “ثورة نوفمبر المجيدة تجعلنا نفكر فيما يجري في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص من إبادة جماعية وتصفية عرقية وتقتيل وتهجير لم يسلم منه أحد”.

وتحدث عما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة جماعية وتصفية عرقية وتقتيل وتهجير، لم يسلم منه أحد حتى الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ وتدمير للمباني والمؤسسات الصحية وأماكن العبادة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

بموازاة ذلك وقبل بدء الحديث عن هدنة في غزة، بدأت جمعيات جزائرية تحركاتها من أجل تنظيم الجهد الإغاثي الجزائري في غزة. ومنذ أيام، أعلنت جمعيات وشخصيات وطنية ونشطاء، تأسيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإنقاذ غزة، لدعم وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في غزة.

وجاء الإعلان عن المبادرة في نادي الترقي التاريخي الذي تأسست فيه لجنة إغاثة فلسطين سنة 1948 بقيادة ثلة من العلماء المصلحين وقادة العمل السياسي وأعيان المجتمع في ذلك العهد بالجزائر العاصمة خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

وأكد أصحاب المبادرة أنها ترمي إلى تحقيق هدف أساسي وجوهري يمليه علينا الواجب الديني ويفرضه المبدأ الوطني ويؤكده الحس الإنساني والضمير الحي، وهو تجهيز سفن إغاثية محملة بالمساعدات العاجلة لتقوم بواجب كسر هذا الحصار الغاشم المضروب على أهلنا في قطاع غزة الصمود، وتلبية نداءات واستصراخات أطفالنا وإخوتنا وجرحانا في غزة العزة.

ودعت المبادرة كل الجزائريين في ربوع هذا البلد ومن يعيشون خارجه إلى المساهمة الفاعلة في هذا المشروع ودعمه للقيام بدوره الإنساني بشكل عاجل لا يتحمل التأخير في ظل الأوضاع الخطيرة”، واعتبرت ذلك بمثابة “وفاء لوصية شهدائنا والسير على درب آبائنا في نصرة القدس وفلسطين”.