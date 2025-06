دعوات علنية وتحريض غير مسبوق من داعمي الاحتلال الإسرائيلي ضد غريتا تونبرغ بسبب تضامنها مع غزة

واشنطن- “القدس العربي”: في تطور لافت يكشف تصاعد التحريض العلني ضد الأصوات المناصرة لغزة، أطلق عدد من السياسيين والمعلّقين الداعمين لإسرائيل تصريحات مثيرة للجدل، وصلت إلى حدود التهديد العلني ضد الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، بعد إعلانها الإبحار ضمن “أسطول الحرية” لكسر الحصار البحري على غزة.

وكان السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام قد غرّد على حسابه الرسمي بمقال عن انضمام تونبرغ إلى الأسطول، مضيفًا تعليقًا ساخرًا: “نأمل أن تكون غريتا وأصدقاؤها يجيدون السباحة!”، في إشارة ضمنية إلى تمني تعرض القافلة لهجوم أو غرق.

Hope Greta and her friends can swim!https://t.co/Noab4QyJtV

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 1, 2025