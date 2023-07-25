دعوات فلسطينية لـ”النفير” وحماية المسجد الأقصى من “مسيرة الأعلام” التهويدية

غزة – القدس – “القدس العربي”:

تواصلت الدعوات الفلسطينية لـ “النفير” وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، مع اقتراب جماعات المستوطنين المتطرفة من تنظيم “مسيرة أعلام” تهويدية في مدينة القدس يوم الخميس القادم.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إعلان “منظمات الهيكل” المزعوم، وعدد من منظمات اليمين الاستيطانية عن تنظيم مسيرة أعلام تهويدية في القدس، بذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، ومرورها في البلدة القديمة واستهدافها بوابات المسجد الأقصى، “استفزاز وإرهاب وإضفاء طابع ديني فاشي على أساطير وأكاذيب دينية مخترعة”.

وقد أعلنت “منظمات الهيكل” المزعوم عن تنظيم “مسيرة أعلام” في القدس، ستنطلق ليل الأربعاء، في منطقة البلدة القديمة.

وتستهدف المسيرة التهويدية عدة أبواب للمسجد الأقصى، وتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

وفي السياق، دعت حركة حماس الفلسطينيين في كل المناطق إلى “النفير” والتصدي لمخططات الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك، ومواجهة العدوان الرامي لتدنيس الأقصى عبر “مسيرة الأعلام” وإحكام السيطرة عليه وتهديد الهوية الإسلامية فيه، بذريعة الاحتفال بما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.

وأكد المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، “إن شعبنا المرابط في قمة اليقظة، ولن يصمت أمام مساعي العدو لتحقيق قفزات في مخططاته ضد الأقصى”.