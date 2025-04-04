دعوات في الجزائر لتكثيف التضامن الحزبي والشعبي مع فلسطين.. وتنديد في مجلس الأمن

الجزائرـ “القدس العربي”:

تواصل فعاليات سياسية وجمعوية في الجزائر إبداء تضامنها مع القضية الفلسطينية، مع شعور عام بالمرارة إزاء العجز العربي والإسلامي عن مواجهة حرب الإبادة الصهيونية. بموازاة ذلك، تنشط الدبلوماسية الجزائرية في محاولة دفع مجلس الأمن، لتطبيق قراراته المتعلقة بوقف العدوان على غزة، وهي المهمة التي باتت معقدة للغاية في ظل الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني.

وفي سياق التحركات، دعت حركة مجتمع السلم، وهي كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، لوقفة أمام مقرها بالعاصمة الجزائرية، لدعم ثبات وصمود الشعب الفلسطيني بحضور رئيسها عبد العالي حساني شريف وممثلين عن الفصائل الفلسطينية في الجزائر. لكن الكثير من النشطاء، رأوا في هذه الخطوة غير كافية، حيث دعوا إلى ضرورة رفع مستوى التضامن مع غزة، في ظل التصعيد الصهيوني غير المسبوق والذي يحاول اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم. وتنشط الأحزاب الداعمة لفلسطين، وفق المتاح، في ظل عدم القدرة لحد الآن على تنظيم مسيرات شعبية في العاصمة، بسبب الاشتراطات المتعلقة بالرخصة.

وباتت هذه المواقف المكتفية بالتنديد تلقى انتقادات عديدة، حيث كتب الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري الذي يرافع لموقف شعبي وحزبي أكثر قوة في الجزائر والعالم الإسلامي، متحفظا على سلوك الأحزاب المقتصر على تنظيم وقفات لا تعكس مستوى الغضب مما يجري. وأوضح في منشور له أن المسجد الأقصى يُدنّس ووجوده في خطر، في ظل غياب الدعم الحقيقي للمرابطين فيه، مضيفًا أن الكيان الصهيوني استغل غفلة المسلمين وخذلانهم، ليتمادى في جرائمه، ولم يكتفِ بفلسطين، بل أصبح يعبث بدمشق وحماة وكل البلاد السورية. وأشار مقري إلى أن اليمن يدفع ثمن ثباته في نصرة غزة، حيث أصبح مستباحًا للقصف الأمريكي.

وحذر مقري من أن “العدو لن يتوقف إذا انتصر، بل سيمتد احتلاله ليشمل القاهرة، ودمشق، وبغداد، وبيروت، وعمّان، كما يطمح للعودة إلى المدينة المنورة، واضعًا العالم العربي كله تحت سيطرته، بدعم أمريكي كامل. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأول، فهي القوة الداعمة للاحتلال، وبغير دعمها لما كان له أن يكون أو يستمر، مشيرًا إلى أن الخزي والهوان الذي يعيشه المسلمون اليوم لا مثيل له في التاريخ، رغم كثرتهم”. ودعا مقري إلى “مواجهة الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية، محذرًا من أن الخذلان سيصيب الجميع وسيدفعون ثمنه غاليًا في الدنيا والآخرة، مشددًا على أن من أراد النجاة فعليه أن يشارك بصدق وفاعلية في نصرة الحق ووقف الظلم في فلسطين”.

وعلى المستوى الدبلوماسي، تحاول الجزائر “إنقاذ ما تبقى من شرعية لمجلس الأمن”، كما قال سفيرها، عبر دعوته لتحمل مسؤولياته إزاء ما يجري. وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الخميس من نيويورك، على ضرورة أن يضمن مجلس الأمن تنفيذ قراراته لوقف العدوان الصهيوني الدموي على قطاع غزة، مبرزا أن “الفشل في اعتماد هذا النهج سيؤدي إلى فقدان أي شرعية متبقية لهذا الجهاز الأممي”.

وفي كلمته أمام المجلس الأممي، خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بشأن الوضع في فلسطين، أشار بن جامع إلى أنه على مجلس الأمن أن يتحدث بـ”وضوح” و”قوة” وأن يضمن تنفيذ قراراته كاملة لوضع حد للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، مشددا على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى “فقدان أي سلطة متبقية له ولن يحترم العالم هذا المجلس بعد الآن”.

ولفت السفير الجزائري إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون معاناة لا تطاق في ظل حرب الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني الذي لم يكتف بإعدام المدنيين، بل حول هذا العدوان الى الأكثر دموية باستهداف عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين والأطفال.

وذكر ان عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 خلف استشهاد 400 شخصا من عمال الإغاثة و209 من الصحافيين و1060 عاملا صحيا، إضافة إلى إعدام 17 ألف طفل، مشددا على أن “هؤلاء الناس يستحقون العدالة”. وأوضح أن “القتل أصبح روتينا يوميا لسكان غزة، بينما يشاهد المجتمع الدولي هذه الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة ويبقى صامتا”.

كما لفت ذات المسؤول إلى منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لأكثر من شهر “كما لو أن القتل لم يكن كافيا”، مؤكدا أن “ما يحدث في غزة رعب مطلق ويجب ألا يمر هذا السلوك الإجرامي دون رد”.

وأكد في هذا الصدد أنه يجب تنفيذ القرار الأممي 2735 بالكامل ودون تأخير، لإنقاذ الأرواح ووضع حد فوري للعدوان الصهيوني المتواصل.

وحول الوضع في الضفة الغربية المحتلة، أوضح الدبلوماسي الجزائري أن أرقام الدمار والضم والاعتقال والتهجير القسري والاغتيالات التي ينفذها المحتل الصهيوني “لا تزال في ازدياد مستمر”، في محاولة للسيطرة الكاملة على هذه الأراضي الفلسطينية.

و أبرز أن سياسة الاستيطان تستمر بلا هوادة، حيث أنه خلال العام الماضي فقط، استولى الاحتلال على 46 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، فيما يواصل مسؤولون صهاينة الاعتداء على المسجد الأقصى، متحدين الوضع التاريخي والقانوني الراهن.

ومن هذا المنطلق، أكد بن جامع أن الجزائر “تدين بشدة” جميع هذه الأعمال، مضيفا قوله: “علمنا التاريخ أنه لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه. لن يشرد الشعب الفلسطيني، سيبقى على أرضه وبدعم كل من يحب الحرية والسلام، سيقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وكانت الجزائر قد تقدمت الاربعاء الماضي، بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، وذلك كما أوردت في بيانها، نظرا للتصعيد الخطير الذي يشهده الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة التي تعاني من حصار منذ أكثر من شهر، مصحوبا بعمليات قتل عشوائي، شملت عمال الإغاثة. كما جاء الطلب الجزائري، بعد إعلان العثور على جثامين 15 من العاملين في مجال الطوارئ وعمال الإغاثة في غزة تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني والأمم المتحدة، وبعد التنامي غير المسبوق لموجة العنف من طرف المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة.