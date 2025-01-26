دعوات في بريطانيا لتسليم الأصول المجمدة لبشار الأسد إلى سوريا

لندن: دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم سوريا الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.

وفي أعقاب الإطاحة بنظام البعث في سوريا، انتشرت أنباء تفيد بأن لدى الأسد حسابا مجمدا في بنك بريطاني يحتوي على 68.3 مليون دولار.

ودعا مدير “الحركة ضد العنف المسلح” (AOAV) في لندن، إيان أوفراتون، وخبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار، إلى مصادرة هذه الأصول والممتلكات وتسليمها إلى الحكومة المعترف بها في سوريا.

يجب أن تُستخدم لمصلحة الشعب السوري

أوفراتون أشار إلى أن وجود هذه الأصول في بريطانيا يثير مخاوف جدية بشأن المراقبة المالية والقوانين ذات الصلة.

وحذر من أن “هذا الوضع يجعل المملكة المتحدة، ملاذا آمنا للأصول غير القانونية المرتبطة بالنظام” السوري المخلوع، وذلك بالرغم من التزامها بالقوانين الدولية.

ودعا أوفراتون إلى استخدام الأموال المجمدة للأسد في إعادة بناء سوريا ولمصلحة الشعب السوري، مشددا على ضرورة “التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدامها”.

وأشار إلى أنه ينبغي على المملكة المتحدة تطوير طرق أكثر قوة لتعقب الأصول، مؤكدا ضرورة توفير الموارد الكافية لاكتشاف الثغرات في الأموال المرتبطة بالأسد.

من جانبها، أكدت خبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار على ضرورة سحب الأصول المجمدة من ملكية الأسد وتسليمها إلى سوريا.

الأسد في قائمة العقوبات البريطانية

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 جهة مرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد نفسه.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع المجتمع المدني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب”.

(الأناضول)