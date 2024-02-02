دعوات في بيروت لمقاطعة ألعاب إسرائيلية على أجهزة الهاتف

بيروت- “القدس العربي”:

تطلق “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان “حملة جديدة عند السابعة مساء بتوقيت فلسطين، تهدف إلى مقاطعة لعبتين إسرائيليتين على الهواتف الخلوية وهما: Dice dreams وDomino Dreams اللتين تتضمنان السردية الصهيونية في خطوات اللعب فيها.

وتتمحور هذه الحملة بشكل خاص على إطلاق كل مناصر للقضية الفلسطينية تغريدات على منصة “إكس” عبر هاشتاغات خاصة، تضيء على المخاطر المحدقة جراء هاتين اللعبتين الموجودتين على “سوبر بلاي” بحسب ما دعت الحملة المختصة في بيان لها، أوضحت فيه “أن “شركة سوبر بلاي لتطبيقات الألعاب، هي شركة إسرائيلية أسسها ويديرها حالياً الإسرائيلي إيال نيتزر منذ عام 2019، أما مقرها فهو في الكيان الإسرائيلي إلى جانب مكاتب لها في أوكرانيا، ورومانيا، والهند”.

وأضاف بيان الحملة أن “الشركة المذكورة أصدرت حتى اليوم تطبيقَي ألعاب ملائمين للعب الآمن لجميع الفئات العمرية، ويمكن تحميل كلا اللعبتين مجاناً على Google Play وApple Store، مع خصائص إضافية مدفوعة”. ولفت إلى “أن اللعبة الأولى حققت نجاحاً وانتشاراً متخطيةً عتبة العشرة ملايين تنزيل منذ إصدارها في آب/ أغسطس 2019، فيما تخطّت اللعبة الثانية عتبة المليون تنزيل منذ إصدارها في عام 2022”.

ورأت الحملة “أن التطبيقات الخاصة بهذه الألعاب هي إسرائيلية المنشأ وقد حققت أرباحاً من خلال الإعلانات التي تبثها أثناء اللعب وشراء خصائص إضافية لها، فضلاً عن أن مصممي اللعبة أو المشرفين عليها يمكن أن يضيفوا في أي وقت، محتوى مباشراً أو غير مباشر، يروّج للرواية الإسرائيلية، أو يبث إعلانات إسرائيلية مشبوهة، وهنا تكمن الخطورة” بحسب ما أوضح البيان.

وأضاف “أن بوب، وهو بطل إحدى اللعبتين يصوّر الرجل الذي عاد من رحلة، ليجد أن بعض الأشخاص اعتدوا على منزله فقرر مجابهة أعدائه في قصة تحتمل إسقاطات من الصراع العربي الإسرائيلي”.

تجدر الاشارة إلى أن هذه الحملة اللبنانية سبق وتعاونت مع حملات عربية في تونس والأردن.