دعوات لإسرائيل للسماح بدخول الصحافيين “بدون قيود” إلى غزة

القدس: دعت رابطة الصحافة الأجنبية السبت إسرائيل إلى السماح للصحافيين بالدخول “بدون قيود” إلى غزة، حيث لم يتمكّن أي صحافي أجنبي من التوجه إلى القطاع بشكل مستقل منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت الجمعية التي تتخذ من القدس مقرا، في بيان نُشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة “ندعو إسرائيل إلى… احترام المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والسماح بدخول الصحافيين إلى غزة بدون قيود”.

تضم رابطة الصحافة الأجنبية مئات من الأعضاء العاملين في مؤسسات إعلامية أجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ويشغل أحد صحافيي وكالة فرانس برس مقعدا في مجلس إدارتها.

وأعربت الجمعية عن “صدمتها وحزنها من أنه، بعد 18 شهرا من حرب إسرائيل ضد حماس، ما زالت إسرائيل تفرض حظرا غير مسبوق يمنع الصحافيين الأجانب من دخول غزة”.

وأضاف البيان “لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن فرضت الحكومة قيودا بهذا الاتساع على وسائل الإعلام ولفترة طويلة كهذه”، معتبرا أن ذلك “وصمة عار على بلد يقدّم نفسه كنموذج للديموقراطية”.

وأشادت الرابطة بـ”الزملاء الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر التي تهدد حياتهم”، لكنها لاحظت أن “القيود الإسرائيلية المفروضة تضر بالتغطية المستقلة بشكل بالغ وتمنع العالم من رؤية الصورة الكاملة لما يجري في غزة”.

وباستثناء وحيد لصحافية من شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لم يتمكّن أي صحافي أجنبي من دخول القطاع.

وكان مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أصدر بيانا الجمعة قال فيه إنه “لا يمكن الحديث عن وجود صحافة حرة في الأرض الفلسطينية المحتلة إذا كان الصحافيون يُقتلون ويتعرضون للتهديد بسبب عملهم”.

واعتبر أن “استهداف الصحافيين يُعدّ انتهاكا لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف المكتب “من المرجح أن يكون قتل الصحافيين في غزة وقمع التغطية الإعلامية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة قد ساهم في خلق بيئة مواتية لاستمرار انتهاكات القانون الدولي، وهي انتهاكات عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجهات أخرى عن قلق عميق بشأنها مرارا”.

من جهتها، اشادت حركة حماس في بيان السبت بدور الإعلام “في نقل الحقيقة ومواجهة الدعاية الصهيونية”، مطالبة بالإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين.

وأشارت الحركة إلى أنه منذ بدء الحرب “ارتقى 212 شهيدا من الصحافيين، وتعرّض أكثر من 177 صحافيا للاعتقال التعسفي… ولا يزال يعتقل في سجون (إسرائيل) أكثر من 49 صحافيا، بالإضافة إلى العشرات من صحافيي قطاع غزّة، الذين يتعرّضون لجريمة الإخفاء القسري”.

وأكد مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الجمعة أنه تحقق بشكل مستقل من مقتل 211 صحافيا في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 28 امرأة.

(أ ف ب)