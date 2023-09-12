دعوات لإطلاق “موسم الدفاع عن الأقصى” في مقابل “موسم الأعياد اليهودية” قبل انطلاق مارثون الأعياد

القدس/ “القدس العربي”:

استولى عشرات المستوطنين المتطرفين على منزل يعود لعائلة إدريس في حي عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس، مستغلّين غياب أصحابه عنه، فيما عزز المستوطنون دعوات الحشد والتعبئة في صفوف المستوطنين المتطرفين للمشاركة في موسم الأعياد اليهودية حيث قابلها دعوات فلسطينية لإطلاق “موسم الدفاع عن الأقصى”.

وفي التفاصيل نقلت مصادر محلية مقدسية أن المستوطنين هاجموا في ساعات الفجر من يوم الثلاثاء، منزلا يعود لعائلة إدريس من اجل السيطرة عليه واحتلاله.

وأضافت المصادر أنهم استغلوا تواجد صاحبة المنزل وابنتها في المستشفى لتلقي العلاج منذ أيام، حيث نفذوا عملية اقتحام للمنزل وشرعوا بتغيير أقفال الأبواب ووضعوا حمايات للنوافذ.

وذكر محمد إدريس أحد أصحاب المنزل أن والدته (مريضة بالفشل الكلوي) وشقيقته، تعيشان في المنزل، وتخضع والدته لجلسات غسيل كلىً في المستشفى يومًا بعد يوم، ولكن وضعها الصحي ساء مؤخرًا، ما اضطرها للمكوث في المستشفى عشرة أيام، ومعها ابنتها.

وأضاف إدريس أن جيران المنزل اتصلوا به وأبلغوه بأن المستوطنين اقتحموا المنزل، ويقومون بأعمال بداخله، وعلى الفور توجه إلى المنزل وحدثت مشادة بينه وبين المستوطنين بمساعدة الجيران، قبل تدخل شرطة الاحتلال.

وتابع أن الشرطة أخرجت المستوطنين من المنزل، وأبعدتهم هم أيضًا عنه، وطلبت منهم التوجّه إلى المحكمة الإسرائيلية لإثبات ملكية العقار، وطوال هذه المدة لن يقترب أحد من العقار، حتى تبُتّ المحكمة في ملكيته.

وادعى المستوطنون بأنهم قاموا بشراء المنزل، لكنهم لم يبرزوا أي ورقة للشرطة حول ادعائهم.

وأكد ادريس في هذا الصدد انه يملك أوراقا ثبوتية تؤكد أن العقار لهم، وأن والده اشتراه عام 1978.

دعوات الحشد

وفي سياق اقتراب موسم الأعياد اليهودية تعززت دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وأداء الصلوات داخله، ومن خلفهم شرطة الاحتلال، التي بدأت بتكثيف سياسة الاستدعاء لكل من تجد ارتباطه بالأقصى يشكل خطرا على “أمنها”.

وغالبا ما يترتب على الاستدعاء تسليم المستدعي قرار إبعاد من دون أن يتم تحديد أسباب الإبعاد، وهو الأمر الذي يطال عشرات المبعدين من شبان وسيدات وكبار سن.

وللمرة الرابعة خلال أقل من شهر سلمت سلطات الاحتلال المرابطة المقدسية خديجة خويص طلب استدعاء للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال في المدينة المحتلة.

وتعتبر فترة الأعياد اليهودية القادمة هي الأطول خلال هذا العام، وتبدأ برأس السنة العبرية منتصف شهر أيلول الجاري، ثم عيد “الغفران”، يليه عيد العرش وينتهي هذا الموسم بتاريخ 8-10-2023.

وبدأت منظمات ومؤسسات “الهيكل المزعوم” بتوزيع الدعوات لتنفيذ اقتحامات للأقصى خلال فترة الأعياد القادمة، والعمل على نفخ البوق في الأقصى في “رأس السنة العبرية”؛ ومحاولة تقديم محاكاة طقوس “قربان الغفران” وتقديم القرابين النباتية في المسجد.

وكان عشرات المستوطنين، قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المقتحمين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.

وقد تزامنت هذه الاقتحامات مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى، وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.

وتُوظف حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وجماعاتها الاستيطانية الأعياد لفرض كامل الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، بهدف تغيير الواقع التاريخي والديني فيه.

وقال رئيس شرطة الاحتلال في القدس إيريز تابور إن الشرطة بدأت منذ أشهر بالاستعداد لفترة الأعياد، بما في ذلك عقد اجتماعات مكثفة، وتنظيم رحلات ميدانية إلى العديد من المواقع داخل المدينة، وإجراء الاستعدادات والتدريبات للشرطة، ووضع الخطط وإرسال قادة الوحدات الخاصة إلى الميدان لاختبار التحديات والاستعدادات.

وأكد أنه سيتم نشر الآلاف من رجال الشرطة وأفراد القوات الأمنية طوال الشهر في القدس، وفقًا للتحديات والأحداث الميدانية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة الاحتفالية لليهود في المدينة مليئة بالتحديات الكبيرة.

وفي سياق آخر، قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن مدينة القدس الشرقية المحتلة تشهد تصعيدا استيطانيا إسرائيليا كبيرا، عشية انتخابات بلدية الاحتلال.

وفي ذات السياق دعت مؤسسة القدس الدولية الفلسطينيين للرد على موسم الأعياد اليهودية بإطلاق موسم الدفاع عن الأقصى بالرباط والاعتكاف في مواجهته.

وجاء في بيان صحافي أن الاحتلال الإسرائيلي بمنظماته وأذرعه الأمنية يتحضر لتنفيذ اعتداءات صارخة على المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية الذي يمتد من 16/9/2023 إلى 8/10/2023، ويشمل رأس السنة العبرية، وأيام التوبة العشرة، وعيد “الغفران”، وعيد “العُرش”، حيث بدأت “منظمات المعبد” المتطرفة حملتها التعبوية لحشد أعداد كبيرة من اليهود داخل الأقصى، وتنفيذ اعتداءات متنوعة عليه.

وأكد البيان أن الأعياد اليهودية لم تعد مجرد مناسبات دينية أو وطنية، بل أصبحت فرصة تستغلها “منظمات المعبد” المتطرفة أبشع استغلال لفرض مزيد من التقدم في مسار فرض الوقائع التهويدية الجديدة في المسجد الأقصى. ويبدو ذلك جليًّا في خطابها وبرامجها التي تسعى فيها إلى توفير زخم كبير لثلاث أجندات أساسية تهدد الأقصى، وهي: التقسيم الزماني للمسجد، والتقسيم المكاني، والتأسيس المعنوي للمعبد الذي يعني أداء جميع الطقوس اليهودية في الأقصى كأنه المعبد.

ودعا أهل القدس والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية إلى تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وندعو أبطال القدس والضفة الغربية إلى استنزاف الاحتلال أمنيًّا، واستهداف جنوده ومستوطنيه ومصالحه، فإن الرادع الوحيد للاحتلال هو الرادع الجماهيري الذي يكلف الاحتلال أثمانًا أمنية واقتصادية باهظة.