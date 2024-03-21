دعوات لإيقاف عرض مسلسل عراقي بذريعة الإساءة لرمز ديني

العراق «القدس العربي»: تعالت أصوات غاضبة لعدد من رجال الدين الشيعة في العراق داعية إلى إيقاف عرض الجزء الثاني من المسلسل العراقي «عالم السِّت وهيبة» بذريعة ما يحمله من إساءة مبطنة لشخصية الإمام المهدي المنتظر، الذي يحظى بمكانة قدسية كبيرة لدى الشيعة، وقال رجل الدين حازم الأعرجي القيادي في التيار الصدري، إن «مهدي أبو صالح أسم مقدس نتعبد به ويجب إيقاف المسلسل أو تغيير الأسم».

كما انتقد المسلسل أيضا رجل الدين محمد الصافي في إحدى خطبه وعدَّ استخدام الاسم إساءة لآل بيت الرسول محمد، ودعا الحكومة العراقية والمرجعية الدينية الشيعية إلى اتخاذ موقف واضح يضع حدا لاستخدام أسماء مثل مهدي وحيدر في المسلسلات، إذا ما كانت مرتبطة بشخصيات منحرفة ترتكب جرائم وموبقات.

كما طالب رئيس كتلة حقوق، النيابية في البرلمان العراقي النائب سعود الساعدي، هيئة الإعلام والاتصالات، بإيقاف بث المسلسل معتبرا أن شخصياته تسيء للرموز الدينية، ومقتبسة من «البعث المقبور» على حد قوله.

وفي وثيقة صادرة من مكتبه نشرتها وكالة شفق نيوز، خاطب الساعدي هيئة الإعلام والاتصالات «بإيقاف بث مسلسل عالم الست وهيبة استناداً إلى الدور التمثيلي والرقابي ولائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من الهيئة عام 2019».

كما دعاها إلى»اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناطة بالهيئة وفقاً للأمر رقم (65) لسنة 2004 بشأن هذا الموضوع، فأما أن يتم إيقاف بث المسلسل بصورة كلية، أو توجيه القناة التي تعرضه باستقطاع المشاهد الواردة في المسلسل والتي تتضمن ظهور شخصية (مهدي أبو صالح) بمشاهد مسيئة من جميع الحلقات التي ستعرض في الأيام المقبلة».

وأضاف الساعدي: «وردنا العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين، تتضمن وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في مسلسل عالم الست وهيبة، الذي يعرض على قناة (UTV) التي تتمثل باختيار شخصية (مهيدي أبو صالح) في إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة الكناية والتورية إلى شخصية الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر والأخير عند الشيعة الاثني عشرية)».

جدير بالإشارة أن الجزء الأول من المسلسل عُرض عام 1997، وكان من إخراج فاروق القيسي، ولاقى في حينه اهتماما كبيرا من قبل الجمهور، لأنه تناول قضية اجتماعية تتعلق بتعاطي المخدرات، إضافة إلى ارتفاع مستواه الفني، والجزء الثاني يأتي استكمالا للجزء الأول، حيث تدور قصته في العراق بعد عام 2003، وقد خلا سياق الأحداث من أي خلفية تاريخية أو دينية، لكن غضب رجال الدين جاء اعتراضا على استخدام اسم «مهيدي أبو صالح» مقترنا بالشخصية الرئيسية للمسلسل، حيث يظهر باعتباره رجلا منحرفا يتعاطى ويتاجر بالمخدرات، ولا يتردد في ممارسة القتل.

قصة المسلسل في الجزئين من تأليف السينارست صباح عطوان، إلاَّ أن عطوان بدوره رفع دعوى قضائية على الشركة المنتجة للجزء الثاني، محملا إياها مسؤولية التجاوز على حقوقه، عندما كلّفت السيناريست السوري موفق مسعود بالعمل على كتابة سيناريو وحوار جديد للنص، وإجراء تغييرات على القصة، دون استشارته والرجوع إليه.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا ساخنا بين من يؤيد إيقاف بثه ومن يعارض ذلك، وقد اعتبر المعارضون أن أسماء الشخصيات في المسلسل لا علاقة تجمعها مع أي شخصية دينية، وليس من الوارد ان يتم النظر إليها برمزية دينية.

يذكر بهذا الشأن أن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية سبق لها في رمضان العام الماضي 2023 أن أوقفت عرض المسلسل العراقي «الكاسر» بعد أن واجه حملة استنكار شديدة من قبل شخصيات عشائرية زعمت إساءته للقيم والعادات السائدة بين العشائر في جنوب العراق، حيث أشارت الهيئة في ذلك الوقت على لسان رئيسها علي المؤيد بأنها «تقدّر عاليا المطالبات العشائرية لأبناء شعبنا في جنوب العراق العزيز، وسنتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم». والمفارقة في الأمر أن النَّحس قد رافق الممثل العراقي المجتهد غالب جواد، لأنه كان قد اضطلع بتأدية الشخصيتين الرئيستين في كلا المسلسلين: «الكاسر» و«عالم الست وهيبة».