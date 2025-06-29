دعوات لتطوير قدرات العراق العسكرية لمواجهة خطر تمدّد إسرائيل

بغداد ـ «القدس العربي»: أظهرت الحرب بين إيران وإٍسرائيل حاجة العراق إلى تطوير قدراته العسكرية، لا سيما في مجال التسليح، بعد أن مثّلت أجواؤه مسرحاً مفتوحاً أمام مرور الصواريخ والطائرات بين الطرفين، من دون القدرة على اعتراض أيّ منها، واكتفاء المسؤولين العراقيين بمواقف الاستنكار والإدانة لـ«خرق السيادة العراقية» الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام مطالبات سياسية ونيابية بضرورة إجراء مراجعة سريعة تشمل جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية، والدفع في اتجاه اقتناء وسائل دفاع من شأنها صوّن السيادة المُخترقة.

رؤية استراتيجية

زعيم ائتلاف «دولة القانون» أبرز أقطاب «الإطار التنسيقي» الشيعي، نوري المالكي، رأى أهمية في أن يكون العراق بمستوى قوة الدول المجاورة من حوله.

وذكر في كلمة له بمناسبة حلول شهر محرم إن «الإصلاح ليس مجرد شعار يستخدم لأغراض سياسية أو حزبية، إنما يجب أن يكون في إطار رؤية استراتيجية تعالج نقاط الضعف والخلل في مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين عن العمل، وجميعها حقوق مشروعة للشعب وليس منة من أحد او وسيلة للكسب السياسي».

وأضاف أن «الأهم من كل ذلك، لا بد من إجراء مراجعة سريعة تشمل جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية، لتكون في المستوى الذي يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، ويحمي سيادة البلاد من الأخطار الخارجية».

وأشار إلى أن «حروب الكيان التي بدأت تتدحرج من قطاع غزة إلى لبنان ثم سوريا وصولا إلى إيران، لن يكون العراق في مأمن منها، كما جاء في الخطاب الذي ألقاه ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي يوم الخميس الماضي».

وشدد رئيس ائتلاف «دولة القانون» على ضرورة أن «يكون العرق دولة قوية، ويمتلك كل وسائل الدفاع عن سيادته وشعبه ومقدساته».

وخلص إلى القول: «العالم من حولنا يمتلك كل أسباب القوة، ويجب أن يكون العراق بمستواه، ليس من أجل الحرب، كما في عهد النظام البعثي، إنما من أجل حماية سيادتنا وحقوقنا والمصالح العليا للشعب العراقي».

في الطرف نفسه يقف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب مهدي تقي آمرلي، الذي يرى أن أمن العراق وسيادته الوطنية لا يمكن أن يتحققا «إلا عبر بناء مؤسسة عسكرية رصينة» تستند إلى تطوير شامل في مجالي التسليح والتدريب، محذراً من «الاكتفاء بالأساليب التقليدية في إدارة الملف الأمني، والتي لم تعدّ مجدية في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها البيئة الإقليمية والدولية».

وقال في تصريحات أوردتها الصحيفة الحكومية أمس، إن «لجنة الأمن والدفاع تتابع بقلق تكرار الانتهاكات التي تطول الأجواء العراقية، مما يحتم على الدولة التحرك العاجل في اتجاه تعزيز قدرات الدفاع الجوي، وامتلاك منظومات رادارية وصاروخية قادرة على الرصد والردع الفوري لأي تهديد خارجي».

وبيّن أن «التحديات الأمنية الراهنة تستوجب مضاعفة الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب متخصصة، داخل العراق وخارجه، بإشراف خبراء ومراكز تدريب عسكرية عالمية» مشيراً إلى أن «القدرات التكنولوجية وحدها لا تكفي ما لم تُقترن بكفاءة بشرية قادرة على إدارتها باحترافية ودقة عالية».

وأشار إلى أن «هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة منظومة التدريب في وزارتي الدفاع والداخلية، وتحديث المناهج بما يواكب الحروب الحديثة غير التقليدية، ومنها حرب الطائرات المسيرة والتهديدات السيبرانية والحرب النفسية» معتبراً أن «الحروب لم تعد تدار فقط بالبندقية، بل بالمعرفة والتقنية والسرعة في اتخاذ القرار».

المالكي: العالم من حولنا يمتلك كل أسباب القوة… وآمرلي يدعو لهيكلة منظومة التدريب

ودعا إلى «تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول المتقدمة عسكرياً، خصوصاً تلك التي تتضمن تبادل الخبرات والدورات المتخصصة، ونقل التكنولوجيا الدفاعية الحديثة» معرباً عن أمله بأن «يشهد العام الجاري قفزة نوعية في مسار التعاقدات الدفاعية والتطوير المؤسسي للقوات العراقية». وأكد أن «الدفاع عن السيادة هو التزام وطني يتطلب عملاً مستداماً لتحديث الجيش وتأهيله، وتمكينه من أداء دوره الطبيعي في حماية العراق من أي تهديد خارجي أو داخلي».

يأتي ذلك في وقتٍ أكد فيه ممثلو مجلس النواب العراقي خلال مشاركتهم في الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، رفض انتهاك الأجواء العراقية لمهاجمة أي دولة عربية أو مسلمة، مجددين دعم بلادهم لفلسطين وإيران في مواجهة العدوان الصهيوني.

وقالت النائبة حنان الفتلاوي خلال مشاركتها في الجلسة إن «العراق يرفض انتهاك أرضه وسمائه، لضرب أي دولة عربية أو مسلمة».

وأفادت في تصريح للوكالة الحكومية بأن العراق ثبت قضيتين في الاجتماع «القضية الأولى القضية الفلسطينية، حيث كانت لنا زيارة لمعبر رفح، وطالبنا بفتح المعبر لمرور المساعدات الإنسانية والطبية» في حين تمثّلت القضية الثانية بـ«رفض العدوان الصهيوني على إيران، وأشدنا ببعض مواقف الدول العربية التي كانت سباقة وإيجابية في هذه القضية».

وأكدت أن «العراق يرفض استغلال أرضه أو سمائه لضرب أي دولة جارة أو شقيقة او مسلمة، وأيضاً أكدنا موقفنا الرافض لاستهداف أي دولة عربية» مبينة أن «موقف العراق الرافض لانتهاك سمائه وأجوائه جاء عبر شكوى قدمت إلى مجلس الأمن، كما أن هنالك أيضاً رفضاً من قبل المرجعية الدينية العليا، إضافة إلى الرفض الشعبي بانتهاك أجواء العراق».

في حين ذكر نائب رئيس البرلمان العربي، النائب العراقي أحمد الجبوري، خلال مشاركته في الجلسة، ان «وفداً من البرلمان العربي زار معبر رفح، وتفقد الوضع الإنساني هناك ووجده مأساوياً جداً، بعد أن أغلق بالكامل منذ أكثر من 4 أشهر، كما أن هناك حصاراً بالكامل على أهلنا في فلسطين» مبيناً أنه «تمت زيارة بعض المستشفيات كالمستشفى الميداني الإماراتي ومستشفى العريش».

وأوضح أن «البرلمان العربي يتابع ملف الجرائم الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أن هنالك رسائل وبيانات جاءتنا من الداخل الفلسطيني تفضح جرائم الاحتلال، سنقوم بتثبيتها ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية أيضا ً».

وأكد أن «البرلمان يقوم بتثبيت هذه الوثائق من أجل الضغط على الكيان الصهيوني، وإنصاف الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أن الجلسة شهدت أيضاً «انتخاب نائب رئيس البرلمان، وتم انتخاب سعد العتيبي من السعودية». في حين أكد النائب ناظم الشبلي أن العراق داعم لجميع القضايا العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية.

زيارة معبر رفح

وقال خلال مشاركته في الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، إن الجلسة شهدت عدة قضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى، مضيفاً أنه «تمت زيارة معبر رفح من قبل وفد من البرلمان للاطلاع على الواقع الإنساني هناك، حيث لاحظنا إن الوضع هناك مؤلم جداً».

ووفق النائب العراقي فإن بلده «داعم لجميع القضايا العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أن موقف العراق واضح خلال هذه الفترة، وهو التنديد بالعدوان الصهيوني على جميع دول المنطقة» مؤكداً أن «العراق يؤيد مطالبة البرلمان العربي بالإسراع في فتح معبر رفح من أجل إيصال المساعدات الإنسانية ومعالجة جرحى العدوان الذي يرفض الاحتلال عبورهم لتلقي العلاج».