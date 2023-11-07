 دعوات لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” لتشكيل قيادة موحدة لمواجهة الحرب الإسرائيلية

رام الله: دعت حركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية”، الثلاثاء، “منظمة التحرير الفلسطينية” لتشكيل “قيادة وطنية موحدة” لمواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ 32 يوماً.

وقالت الحركة التي يتزعمها مصطفى البرغوثي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في بيان: “على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الدعوة لاجتماع فوري لجميع القوى الفلسطينية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم أمريكي وغربي”.

وأضافت: “من واجب السلطة (الفلسطينية) وقيادة منظمة التحرير الرسمية، إغلاق الباب بحزم أمام محاولة إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذ مبدأ الاستعمار الدائم، فرق تسد”.

وأشارت إلى أن “هدف الاحتلال هو تنفيذ تطهير عرقي كامل لقطاع غزة، وتدميره، ثم ضمه لإسرائيل، ثم الانتقال لتنفيذ تطهير عرقي، ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وهي عملية بدأها الإرهابيون المستوطنون”، وفقاً للبيان.

ولفتت الحركة إلى أن “العدو” يجب أن يرى “صفاً فلسطينياً موحداً وصلباً في مواجهة مؤامراته ومحاولاته الاستفراد بالفلسطينيين قوة تلو أخرى، ومنطقة تلو أخرى”.

وأردفت: “مثلما هبت غزة لنصرة الضفة الغربية والقدس، فإن من واجب كل قوى ومكونات الشعب الفلسطيني أن تهب وتنهض لحماية غزة وأهلها”.

وتعد “منظمة التحرير الفلسطينية”، منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وتأسست عام 1964.

أما “المبادرة الوطنية الفلسطينية” فهي حركة سياسية اجتماعية فلسطينية، تأسست عام 2002.

ومنذ 32 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حرباً مدمرة” على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استشهد 160 فلسطينياً، واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)