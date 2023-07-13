دعوات للإفراج عن المعتقلين السياسيين في تجمع نادر لأغلب أطياف المعارضة التونسية- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”: نظم ممثلون عن أغلب أطراف المعارضة التونسية، الخميس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر ضد أمن الدولة.

وضمت الاحتجاجات اهالي المعتقلين ونشطاء حقوقيين وممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي “هذا التجمع من الناحية الرمزية لمختلف القوى السياسية حول عائلات الموقوفين لمعالجة المساجين السياسيين بمناسبة النظر في مطالب الإفراج عنهم هو خطوة أخرى لتقريب وجهات النظر بين المعارضين”.

وأضاف في تصريح إذاعي “المعتقلون السياسيون في السجن منذ أكثر من 4 أشهر، ولا أحد يعلم لماذا تم إيقافهم من الناحية القانونية وماهية أفعالهم المُجرمة وإلى متى سيتواصل إيقافهم”.

وعبرت المحامية دليلة مصدّق عن أملها في أن “يستفيق” القضاء ويقوم بدوره في حماية الحريات وحقوق الناس، مشيرة إلى أن عشرات المساجين السياسيين في السجون “دون أدلة تذكر ودون ارتكاب أي جرم”.

وأضافت “المعتقلون يمارسون السياسية وسيواصلون ممارستها ومعارضتهم للسلطة القائمة، وذلك لا يبرر إيداعهم السجن”.

وقال الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير “المتابع لهذه الوقفة الاحتجاجية يلاحظ أنه ولأول مرة منذ 25 يوليو/ تموز، يتم تسجيل حضور جل المكونات السياسية والنقابية والحقوقية في تجمع واحد. وهذه السابقة لها مضامين عميقة في كون الاستبداد لا يمكنه سوى تجميع مختلف القوى”.

واعتبر أن “رسالة هذه الوقفة تكمن في رفع يد منظومة الرئيس قيس سعيد عن القضاء الذي أصبح وسيلة خاضعة لضغط وترهيب السلطة التنفيذية وهو ما تم تسجيله في بيانات جمعية القضاة ”.

وقال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي “القضية سياسية والهدف منها ضرب المعارضة. وهذه الوقفة التي دعت إليها تنسيقية القوى الديمقراطية تطالب كذلك بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية المرسوم 54 سيء الصّيت ووقف الملاحقات ضد النقابيين والصحافيين”.

وأكد أن حزبه مع “محاسبة كل المتورطين في ملفات نهب المال العام والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، لكن في إطار احترام حقوق الدفاع وقضاء مستقل بعيدا عن كل منطق لتصفية الحسابات السياسية”.

وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب رفض جميع مطالب الإفراج التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المعتقلين، باستثناء عضو جبهة الخلاص، شيماء عيسى، والتي لم يتم الإفراج عنها، رغم ذلك، لأن النيابة العامة استأنفت القرار.