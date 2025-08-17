دعوات لمسيرة بمدينة غزة رفضا لخطط التهجير الإسرائيلي 

غزة: دعا ناشطون بمدينة غزة، الأحد، الفلسطينيين للمشاركة في مسيرة جماهيرية، غدا الاثنين، رفضا لمحاولات الاحتلال تهجيرهم قسرا ضمن خطتها لإعادة احتلال القطاع بالكامل.

وقال الناشطون، في بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفلسطينيين “أصحاب هذه الأرض ولا يملك أحد غيرهم حقًّا فيها”.

وأكدوا أن مشاركتهم في المسيرة تأتي دفاعا عن أنفسهم وأهلهم وأجيالهم القادمة.

وأضاف البيان، أن الدعوة موجهة إلى جميع الفلسطينيين بمدينة غزة للمشاركة في “أكبر مسيرة موحدة رفضا لأي محاولات لتهجيرنا من مناطقنا الآمنة، التي هي حضننا الدافئ وملاذنا الوحيد”.

وشدد على رفض الفلسطينيين بالمدينة التهجير القسري بشكل قاطع.

وطالب البيان، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية لوقف “هذه الجريمة بحق أهل غزة”.

ولفت إلى أن “أي عملية تهجير ستطال الجميع بلا استثناء، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف”.

ودعا البيان، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لتسليط الضوء على القضية.

كما طالب، الوفد المفاوض بالتحرك الفوري والعاجل لوقف إطلاق النار “قبل ضياع ما تبقى من قطاع غزة”.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.

(وكالات)